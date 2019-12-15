تحذير هام.. تخزين الخبز بالفريزر يؤدي لحدوث تسمم.. ونصائح لتجنب هذا

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يقوم العديد من الأشخاص وخصوصاً ربات المنازل بتخزين الخبز في الفريزر خلال فصل الشتاء، لكن هناك بعض الطرق الخاطئة في تخزين الخبز بالفريزر التي يجب إعادة النظر فيها عند عملية التخزين.

وقدمت الدكتورة سماح نوح عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن عدد من النصائح الهامة الخاصة بعملية تخزين الخبز في الفريزر وتحذيرات من تلك العادة التي قد تؤدي لتسمم أفراد الأسرة بالتسمم.

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أوضحت الدكتور سماح نوح إن عملية تخزين الخبز بالفريزر، وهو ساخناُ يكون السبب بحدوث التسمم الغذائي الذي يمكن أن يصيب أحد الأشخاص، لأنه قد يؤدي إلي تعرض الخبز للإصابة بالعفن، الذي يؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي.

وأشارت أنه في حالة إصابة الخبز بالعفن خصوصاً العفن الأبيض أو العفن البني أو العفن الأزرق أو العفن الأخضر والذي ينتهي بنهاية الأمر الآخر إلى اللون الأسود، ويكون ذلك بسبب كمية الماء التي تحدث عند تخزين الخبز وهو ساخن لهذا يجب ترك الخبز حتى يبرد تماماً.

وأضافت الدكتور سماح نوح أن سخونة الخبز تعمل على تكوين البخار داخل كيس تخزين الخبز، والبخار يتحول إلى ماء، وهو عامل قوي لحدوث العفن بالخبز مع مرور وقت قصير سواء كان الخبز خارج الفريزر أو داخله.

وأكدت أن العفن له أنواع عديدة من الفطريات منها الفطريات النافعة مثل “البنسلين” التي تدخل في المركبات الدوائية وصناعات العديد من المنتجات الغذائية مثل الجبنة الريكفورد على سبيل المثال.

وأوضحت الدكتور سماح نوح أن الخطر يكمن في الفطريات السامة التي تسبب بعد هضمها إصابة الإنسان تسمماً غذائياً يؤثر على معدة الإنسان، والمخ، والدم بالإضافة إلى أن ريحة الخبز بعد الإصابة بالعفن تصبح لا تطاق.

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