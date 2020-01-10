وفاة شاب بعد تناوله «ساندويتش» مسمم بالزئبق بـ 4 سنوات

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توفي شاب ألماني يبلغ من العمر 26 عاما بعد تناوله «ساندوتش» مسمم بمادة «الزئبق»، كان قد قدمه له زميله في العمل، ودخل على إثره بغيبوبة استمرت 4 سنوات حتى وافته المنية أمس.

وأدانت محكمة الولاية في بيليفيلد، العام الماضي رجلا يبلغ من العمر 57 عاماً، بتهمة تسميم زملائه عن طريق وضع مادة “الزئبق” في الساندويتشات، وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة.

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ونشرت سكاي نيوز، أن هذا الرجل قد قام برش مادة الزئبق على الساندويتشات، مما سبب دخول الشاب في غيبوبة استمرت 4 سنوات، وتعرضت كلى اثنين آخرين من زملائه لأضرار خطيرة.

وكانت قوات الشرطة قد قامت باعتقاله في مايو 2018 بعد أن كشفته كاميرات المراقبة وهو يضيف مسحوقا مثيرا للشبهات في ساندويتشات زملائه بالعمل في بلدة شلوس هولت شتوكنبروك.

والجدير بالذكر أن التعرض للـ«زئبق» يتسبب في عدد من المشكلات الصحية بما في ذلك مشاكل الجلد والجهاز العصبي والكلى.