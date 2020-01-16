بالخطوات.. طريقة تسجيل الإقامة السعودية بالنظام الجديد

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أطلقت مديرية الجوازات السعودية، عدد من الخدمات الخاصة بالوافدين إليها للعمل من جميع دول العالم، وحددت خلاله رسوم خاصة تدفع مرة واحدة للتجديد كل عام، أو للتجديد كل 5 سنوات، على أن تشمل تلك الرسوم استخراج هوية مقيم وتلزم صاحب العمل والوافد بالتزام بأن يكون لهما صندوق بريد لإيصال جميع خدمات الجوازات إليهم في المنزل.

وذكرت مديرية الجوازات، أنه من المقرر أن تفسح المجال أمام الشركات والمؤسسات التي ترغب في تشغيل الوافدين إليها من خلال السماح لهم بمراجعة إدارتها، على أن يتم تقديم الخدمات إليهم عبر الموقع الإلكتروني وتصل إليهم من خلال البريد.

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وأوضحت أن “هوية المقيم” هي عبارة عن بطاقة مدتها 5 سنوات تثبت هوية المغترب، وتوضح اسمه ورقمه وتاريخ الميلاد والمهنة وأحقيته في العمل وجنسيته ورقم رخصة العمل والديانة وهوية صاحب العمل، كما يتم تجديدها إلكترونيا بشكل سنوي.

وفي ذات السياق، قال خالد الصيخان إن رسوم الحصول على الهوية الجديدة سوف تكون نفس رسوم استخراج الإقامة، ولكن بدلا من دفع رسوم عام واحد يتم سدادها على 5 سنوات، كما يتم تجديدها تلقائيا عن طريق “أبشر”، أي أن الرسوم السنوية التي يدفعها الوافد هي نفسها رسوم الـ 5 سنوات وتدفع لمرة واحدة.

وأضافت المديرية، أن أي مغترب يرغب في العمل التجاري يجب عليه الحصول على تأشيرة خروج وعودة، ولا يعود للمملكة خلال فترة الخروج والعودة، لن يستطيع العودة للمملكة لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى بدء تطبيق ذلك النظام.