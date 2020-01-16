بخار الماء الساخن قد يؤدي للوفاة.. نصائح هامة أثناء الاستحمام

Advertisements

لا يدرك العديد من الأشخاص خطورة بخار الماء الساخن أثناء فترة الاستحمام، التي قد تؤدي إلى الإصابة الاختناق، وقد يصل الأمر إلى الوفاة، وهو ما حدث بالفعل مع العديد من الحالات، حيث أن الاختناق أثناء فترة الاستحمام يكون بسبب تراكم أول أكسيد الكربون الناجم عن عملية اشتعال الغاز الطبيعي في سخانات المياه، ويسري هذا الغاز بمجرى الدم مما يؤدي إلى خلل في وظائف القلب والمخ، ويؤدي إلى شعور الإنسان بضيق في التنفس مما يؤدي إلى فقدان التوازن والغثيان.

كما يعمل تزايد بخار الماء الساخن خلال فترة الاستحمام على صعوبة كبير في عملية التنفس خصوصاُ أن زادت فترة الاستحمام عن 20 دقيقة مما يؤدي أيضاً لإصابة الشخص بالاختناق.

Advertisements

أضرار استنشاق بخار الماء لفترة طويلة

وقد أطلق أستاذ الباطنية والصدر والحساسية بكلية الطب بجامعة الأزهر الدكتور طه عبدالحميد عوض تحذيرات من الاستحمام لفترة زمنية طويلة، والتعرض لبخار الماء الساخن لفترة زمنية طويلة، وأوضح الأضرار الناجمة عن استنشاق بخار الماء لفترة طويلة، وهي كالتالي:

الاستحمام بالماء الساخن يؤدي إلى عملية تبخر المواد الكيميائية الموجودة بالماء، حيث يتفاعل مع غاز الكلور بالإضافة إلى الأمونيا، مما يؤدي إلى تهيج في الجهاز التنفسي.

يسبب استنشاق بخار الماء الساخن لفترة طويلة إلى تورم الأغشية المخاطية في الأنف، مما يؤدي إلى ضيق شديد في الشعب الهوائية.

كما يؤدي استنشاق بخار الماء الساخن لفترة طويلة إلى تورم الحنجرة، تورم القصبة الهوائية الأمر، وهذا الأمر يؤدي إلى الإصابة بالاختناق، قد يصل الأمر إلى حدوث الوفاة.

بالإضافة إلى أن قلة نسبة الأكسجين في المخ بعد استنشاق بخار الماء الساخن، يؤدي إلى حدوث التشنجات، و حدوث انقباضات شديدة في عضلات الجهاز التنفسي، التي قد تصل إلى حدوث الوفاة.

يتسبب بخار الماء الساخن في تهيج الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى انسداد الرئة، وبالتالي يسبب إلى حدوث الاختناق.

يعمل الاستحمام لفترة طويلة إلى تولد كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون الناتج من مصدر مثل الفحم المشتعل، ويعد غاز ثاني أكسيد الكربون من الغازات السامة التي تسبب الإصابة بالاختناق.

عندما تعرض الإنسان إلى استنشاق بخار الماء الساخن لفترة طويلة يتسبب هذا في تتفتح الأوعية الدموية، مما يؤدي لحالة من عدم الاتزان، و الإصابة بالإغماء بسبب عدم وصول الأكسجين إلى المخ، وقد يصل الأمر إلى حدوث الوفاة.

طرق الوقاية من خطر الاختناق عند الاستحمام

في البداية لابد من التأكد من وجود مصدر لتجديد الهواء داخل الحمام، عدم الاستحمام والحمام يحتوي على كمية كبيرة من بخار الماء.

عند شعور الشخص بضيق في التنفس أو الشعور بدوار، لابد أن يخرج فوراً من الحمام.

عند حدوث الإغماء يجب أن يتم الإسراع في إخراج الشخص المصاب من الحمام، نقله فوراُ إلى أقرب مستشفى لعمل الإسعافات اللازمة.

أقرا المزيد تحذير هام.. تخزين الخبز بالفريزر يؤدي لحدوث تسمم.. ونصائح لتجنب هذا