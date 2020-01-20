“اعتزل الفن وهاجر أمريكا”.. معلومات عن “لوسي” في ذكرى ميلاده الـ99

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العديد من المصريين يعرفوه باسم “لوسي ابن طنط فاكيهة” أحد أبطال فيلم “إشاعة حب” الذي قدم بطولته أمام عدد من مشاهير السينما المصرية أبرزهم عمر الشريف وسعاد حسني ويوسف بك وهبي، كما أن هناك الكثير اختلط عليهم الأمر بأنه هو البطل المصري رفعت الجمال بسبب تشابه قصة شعر الفنان محمود عبد العزيز معه في بطولة مسلسل رأفت الهجان، وفي ذكرى ميلاده الـ99، يرصد “مصر 365” معلومات عن الفنان الراجل جمال رمسيس:

– ولد جمال رمسيس في شبرا لأب مصري وأم إيطالية، وعمل مع شقيقة الممثل ميمو رمسيس في عدد من الأفلام.

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– هاجر جمال رمسيس إلى أمريكا مع شقيقة بعد أن استدعاهما خالهما رجل الأعمال الأمريكي للعمل معه هناك، وعمل في عدد من الأدوار الصغيرة في التلفزيون الأمريكي.

– عاد جمال رمسيس عدة مرات إلى مصر قبل أن يعتزل الفن، وبينهما المرة التي شارك فيها في العمل في فيلم إشاعة حب وإسماعيل ياسين في البوليس السري.

– استقر في العمل في أمريكا عقب وفاة خاله عاد من أجل إدارة أعماله واعتزل الفن آن ذاك.

– جمعه العمل بشقيقة في فيلمين وهما إسماعيل يس في البوليس السري عام 1959، كما قدم جمال دور العاشق للممثلة الإسبانية إسماعيل يس، وقدم ميمو فقام بدور أحد أفراد العصابة الذي أدعى الجنون وهرب من إسماعيل يس في الفيلم، وقال عنهما المخرج فطين عبدالوهاب في فيلم “إسماعيل ياسين في البوليس السري” أنهما لأول مرة في مصر نجمي التلفزيون الأمريكي على تتر الفيلم.

— توفى الفنان الراحل جمال رمسيس في 25 سبتمبر 2001 عن عمر ناهز 80 عاما، في ولاية ألاباما الأمريكية.