3 عادات يقوم بها العباقرة يوميا.. تعرف عليها

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نشرت صحيفة بيزنس إنسايدر، 3 عادات يقوم بها العباقرة يوميا، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

العادة الأولي التأمل

جاءت العادة الأولى وفقا للتقرير وهي التأمل، فكان منهم من يتأمل لمجة 10 دقائق يوميا، والتجرد من واجبات الحياة اليومية، والبحث عن أفكار جديدة واكتشاف الطاقة والقدرة الإبداعية، وذكر التقرير أنه يمكنك طرح سؤال على نفسك يوميا والإجابة عليه.

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العادة الثانية القراءة

جاءت العادة الثانية وفقا للتقرير وهي القراءة، ونصح التقرير بالقراءة لمدة 20 دقيقة يوميا، أو قراءة ما يقرب من 15 صفحة، فبحلول عام كامل ستكون قرأت ما يقرب ما يتراوح بين 15 و20 كتابا، وسفتح لك الأمر طاقات إبداعية جديدة.

العادة الثالثة التركيز

وذكر التقرير أن العادة الثالثة جاءت في التركيز لمدة تصل لـ30 دقيقة، ويمكن هنا التركيز حول عمل ناجح للقيام به، ودمج قدرات الجسم والعقل معا.