“تركيب جهاز أمان”.. خطوات لحماية نفسك من المدفئة

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في ظل برودة الأجواء التي تشهدها البلاد في تلك الفترة من العام، يتجه العديد للاسترخاء والنوم إلى جانب المدفئة دون اتخذ إجراءات الأمن والسلامة والتي قد تعرضهم إلى مخاطر شديدة وقد تؤدي إلى الوفاة، يقدم التقرير التالي نصائح لحماية نفسك وأسرتك من مخاطر المدفأة:

قال المكتب الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر، أن المدفأة التي تعمل بالغاز أو الزيت أو الخشب ينتج عنها غاز أول أكسيد الكربون (المميت) المعروف عنه بـ”القاتل الصامت”، كونه لا يمكن رؤيته أو تمييز رائحته عن طريق الأنف، موضحا أن أولى أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون التي يمكنك ملاحظتها هي الغثيان أو الدوار أو الصداع ثم نهجان في القلب وفقدان سريع للوعي وضعف في العضلات، ومن ثم قد يؤدي إلى التسمم أو الوفاة عن طريق الاختناق.

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وشددت وكالة “ديكرا” الألمانية لفحص السلامة، على ضرورة تثبيت جهاز الكشف عن أول أكسيد الكربون في غرفة نومك والممرات، لحماية نفسك من مخاطر الغاز، كون ذلك الأجهزة تحذرك من وجود أول أكسيد الكربون، موضحة أنها تعمل بطريقة مماثلة لأجهزة إنذار الدخان التقليدية.