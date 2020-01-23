“سيارات بقيمة مليون دولار”.. جائزة “فولفو” في مسابقة “كرة القدم الأمريكية”

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أعلنت شركة “فولفو كار” في الولايات المتحدة الأمريكة، التابعة لشركة صناعة السيارات السويدية، بمنح رابحي مسابقة تصميم السيارات جائزة عبارة عن سيارة فولفو بقيمة مليون دولار، وذلك على هامش المسابقة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية.

وأوضحت الشركة، في بيان عنها، أنها سوف تمنح تلك الجوائز في حال دخول المباراة ما يسمى “لعبة الأمان” وهي أحد أنواع النقاط التي يحصل عليها أي فريق أثناء المباراة في حالة محددة، مشيرة إلى أن المشاركين في المسابقة سوف يصمموا أي سيارة يرغبون في امتلاكها يوما ما، وسوف تحدد قيمة الجائزة بناء على مواصفات السيارة.

وذكر أن مع كل نقطة “أمان” سوف يتم اختيار شخص عشوائيا لتحديد أقرب سيارة لمواصفاته بين منتجات “فولفو”، موضحة أن على المتقدمين التسجيل عبر موقع “فولفو سيتفي صاندي دوت كوم” وإرسال “كود المواصفات” قبل انطلاق المباراة النهائية في 2 فبراير المقبل.

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ووأكد الشركة، أنه منذ ابتكار حزام الأمان ثلاثي النقاط وهو صمام الأمان في السيارات منذ نحو 60 عاما مضوا، لذا نقاط الأمان أيضا تحقق الأحلام وبالتلي هي محور كل شيء حتى في كرة القدم الأمريكية.