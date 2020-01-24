4 حيل تساعدك على السفر بدرجة رجال الأعمال

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السفر بدرجة رجال الأعمال أمر مميز، فيطرح العديد من المميزات يسعي الجميع للتمتع بها، والتي يقابلها زيادة في أسعار التذاكر، وفي السطور التالية، نعرض بعضا من الحيل تمكنك من التمتع بتلك المميزات دون دفع مبالغ كبيرة، نقلا عن صحيفة “ديلي ميل”.

متابعة مزادات التذاكر على الإنترنت

من الممكن متابعة المزادات التي تضعها بعض شركات الطيران على الدرجة الاقتصادية، وتضع الشركات المزاد عبر شبكة الإنترنت، ويمكنك الدفع للحصول على ترقية سعر ثابتة لدى معظم شركات الطيران عند التسجيل.

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الترقية المجانية بنقاط المسافر الدائم

الأشخاص المعتاون على السفر بشكل دائم لديهم فرص للحصول على تذاكر مجانية بدرجة رجال الأعمال، بسبب النقاط المتراكمة أثناء الطيران، والتي تعتمد عليها العديد من شركات الطيران، ويمكن أيضا استخدام تلك النقاط في المشتريات وليس السفر فقط.

العروض على تذاكر درجات رجال الأعمال

عدد من شركات الطيران تضع عروضا مختلفة على تذاكر درجات رجال الأعمال، يمكن متابعتها والاستفادة منها، ويمكن الاشتراك في خدمة الرسائل الإخبارية للمجموعات المتنوعة لشركات الطيران، لمعرفة العروض المختلفة الخاصة بالشركات.

ارتداء ملابس أنيقة والتصرف بلباقة

بعض شركات الطيران إذا توافرت لديها مقاعد شاغرة على درجة رجال الأعمال، يمكنها اختيار بعض المسافرين لها، وهنا سيقع اختيارهم على أكثر المسافرين أناقة ولباقة أيضا.