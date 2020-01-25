علماء يعيدون صوت مومياء كاهن مصري توفى قبل 3000 عام للحياة

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أعاد علماء مومياء كاهن مصري توفى قبل 3000 عام للحياة، وجعلوا المومياء تتكلم من جديد، وهي لكاهن فرعوني يدعي “نيسيامون”، والذي عاش في عهد الملك رمسيس الـ11، واختاره العلماء بعد إجراء العديد من التجارب عليه، والتوصل لسبب وفاته، وإصدار نسخة رقمية بصوته.

أنتج العلماء نسخة صوتيه بصوت الكاهن المصري، من خلال المقاطع الصوتية التي كان يصدرها في فترات الألم، وعقب ذلك تم مسح الآهات، وجعلها مشابهة للأصوات البشرية، وكان ينطق بعبارات معناها “آه وآخ”، والتي تم تسجيلها بخاصية التوليف الصوتي، وهي إنتاج إصطناعي للكلمات البشرية، تحول الكلمات لصوت.

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وتعد خاصية التوليف الصوتي ليست بالأمر الجديد، فهي ترجع لعام 1779، وبدأها العالم الدنماركي كريستيان كراتزنشتاين الذي كان يعمل في أكاديمية العلوم الروسية.

ويقال أن الكاهن توفى بعدما لسعت لسانه أحد الحشرات، فظل مريضا لفترة ختى توفى وتم تحنيط جثته، ونقلها إلى متحف مدينة ليدز الإنجليزية في عام 1823، وتوصل العلماء لآخر الكلمات التي نطق بها، وخمنوا أنه شعر بألم قوي دفعه للصراخ حتى الوفاة.