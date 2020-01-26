احذر “التراب المنزلي” يؤدي للوفاة

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حذر العلماء من غبار المنزل، وقال عدد منهم إنه يؤدي للوفاة، بسبب الإصابة بتهيج الجهاز التنفسي، نقلا عن موقع “24 الإماراتي”، والذي ذكر أن غبار المنزل يسبب الإصابة بالحساسية وأمراض الصدر.

واوضح العلماء، أن جزيئات الغبار تحتوي على بكتيريا، تعيش في ألياف النسيج والجلد الميت والشعر، ويمكنها مشاركة الحمض النووري بين بعضها البعض، والذي يعتبر غذاء لها عند نفاذ المواد العضوية التي تتغذى عليها.

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وقال عدد من العلماء بجامعة نورث وسترن في إلينوي، إن الغبار والبكتيريا الضارة بسببه من الممكن ان تسبب الوفاة، وذلك بعد فحص ما يقرب من 166 عينة من الغبار المنزلي.