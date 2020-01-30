الأزهر يوضح حكم فوائد دفتر التوفير المعروفة بشكل مسبق

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ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني عن توضيح حكم دفتر التوفير الذي يمنح العميل نسبة 9% معروفة مسبقاً كفوائد، وأجاب عن هذا السؤال عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز من خلال بث مباشر.

حيث أوضح الشيخ أحمد نصر الدين، أنه يجوز للإنسان أن يعمل برأي العلماء، الذين قد أجازوا أن يتم وضع الأموال في البنك أو في دفتر التوفير، أوضح أن الفائدة التي يحصل عليها الشخص نظير هذا الحساب المالي سواء حساب التوفير أو حساب الدفتر تعد جائزة شرعاً ولا شيء فيها على الإطلاق.

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