زوجي على علاقة بامرأة أخرى فهل الطلاق أفضل؟ .. دار الإفتاء تجيب

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أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد عليها عن سؤال أحد السائلات قالت، أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، وتساءلت هل الطلاق أفضل لها مع العلم أن لديها أبناء من زوجها؟

أجاب عن هذا السؤال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمود شلبي عبر فيديو بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه دائما وابداً لا يرغب في الطلاق، ولا يدعو الناس إليه، وعلى تلك الزوجة أن تمهل الزوج فترة من الوقت لاتخاذ هذا القرار وتصبر على زوجها وتدعو الله له بالصلاح والهداية.

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وأوضح أن أفعال الزوج طالما لا تؤثر على البيت فعلى الزوجة أن تصبر وتترك حساب الزوج على الله جل وعلا، ولا تشغل نفسها بأفعاله طالما أنها تتقي الله في زوجها وفي أولادها.

وأوضح الشيخ محمود شلبي إذا كانت أفعال الزوج تؤثر على مصلحة البيت من خلال عدم الإنفاق على زوجته وأولاده وتحمل نفقات المنزل أو اتقاء الله في الزوجة أو تقصر على معاملته لزوجته وأولاده لـ يعاملهم بشكل سيء فعلي الزوجة أن تحضر أحد الأشخاص للحكم بينها وبين زوجها ربنا ينصلح حاله، وإن لم يكن واستمر وقوع الضرر عليها وعلى أولادها وعلى زوجها فعليا استخارة الله وما ترأه أفضل لها تتوكل على الله تفعله.

ونصحها بأنه على الزوجة في تلك الحالة أن تتمهل وتفكر في الأمر كثيراً وعليها أن تدعى الله جل وعلا كثيراً وتنضح الزوج حيث أن هذا الأمر يعد من الأمور الصعبة، وعليها الصبر وسوف يعوضها الله بكل خير.

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