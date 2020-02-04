تعرف على 6 طرق طبيعية للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة

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يعاني بعض الأشخاص من رائحة القدم الكريهة المنبعثة من الأحذية والتي تعد من أكبر المشكلات الشائعة والتي تسبب حالة من الإزعاج الشديد، ويعود السبب في هذا إلى تعرق القدم، مع ارتداء الشربات والذي يؤدي بدوره إلى وجود جود رطب داخل الأحذية خصوصاً الأحذية الردئية الصنع فينتج عن هذا بكتيريا وفطريات تؤدي إلى رائحة كريهة في الأحذية.

6 طرق طبيعية للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة

1- يمكن أن يتم وضع الحذاء بالقرب من المدفأة أو ترك الحذاء في مكان مشمس، فهذا يعمل على القضاء على البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة للأحذية.

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2- يمكن وضع الحذاء داخل العديد من الأكياس البلاستيكية وتركه في الفريزر لمدة يوم واحد، مما يعمل على القضاء على البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة.

3- يمكن أن يتم وضع قشور البرتقال والليمون داخل الحذاء وتركه لمدة يوم حيث أن تلك الحمضيات لها قدرة عالية في التخلص على الروائح الكريهة.

4- يمكن استخدام أكياس الشاي بوضعها في قليل من الماء المغلي ثم تركها حتى تبرد ووضعها في الحذاء وتركها لمدة ساعة.

5- يمكن وضع بعض من صودا الخبز في الحذاء وتركه لمدة يوم كامل لامتصاص الروائح الكريهة.

6- كما يمكن وضع بعض أوراق الجرائد داخل الحذاء ذو الرائحة الكريهة لمدة يوم كامل، لتمتص تلك الروائح.

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