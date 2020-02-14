ترفع فواتير الكهرباء.. 7 أشياء تستهلك الطاقة دون أن تشعر

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بعد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، في محاولة منهم للتخلص من عبء زيادة أسعار الطاقة.

ونستعرض خلال هذا التقرير عددا من الأمور الخاطئة التي تستهلك الكهرباء بقوة، حتى وإن كانت مغلقة وذلك بحسب ما نشره موقع “bright side” الأمريكي:

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وضع شاحن الهاتف في مفتاح الكهرباء بالكهرباء. ترك الراوتر في الكهرباء يستهلك من الكهرباء. ترك غسالة الملابس متصلة بالكهرباء. عدم إغلاق التلفاز من دائرة الكهرباء. توصيل مشترك كهربائي متعدد الأسلاك بالتيار الكهربائي دون الحاجة إليه. ترك سلوك السخان الكهربائي أو الميكروويف في مفتاح الكهرباء. تشغيل منظم الوقت في البوتاجاز.