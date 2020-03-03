بعد 80 عاما من البحث.. علماء هارفارد يكتشفون سر السعادة

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يعتبر العديد من الفلاسفة والمفكرين، الحياة الإنسانية رحلة من السعي المتواصل الدؤوب للبحث عن السعادة، ولكن فريقا علميا يعمل في يصمت منذ نحو 80 سنة ليجد سر السعادة، حيث كشف الفريق العلمي التابع جامعة هارفارد، والذي بدأ دراسته الطويلة، منذ 80 عاما، حيث كان الباحثون يطرحون على مئات المشتركين فيها منذ طفولتهم وحتى شيخوختهم أسئلة بدائية عن حالتهم الصحية، عن دراستهم وعملهم وأقاربهم، عن العلاقات العائلية ونظرتهم إلى العالم.

وحسبما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية، أكد العلماء، أن سر السعادة من خلال المعلومات التي جمعوها على مدار 80 عاما، هي منحة يحصل الإنسان عليها من المحيطين به وهم الأقارب والأصدقاء والزملاء والسعادة ليست بعدد الشركاء الداعمين حول الإنسان ولكن بنوعية ما يقدموه من ثقة وحب وصداقة والاستعداد للاعتماد عليهم، موضحين أن النظام العصبي للإنسان يرتاح وتزول حالات التوتر، وينخفض احساس ​​الألم العاطفي وعدم الرضا وفي قول آخر يعتبر الشخص سعيدا إذا كانت حياته مبنية وفق هذه الأسس والمبادئ.

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وذكر العلماء، أن البعض يعتقد خطأ أن السلطة والأموال وقوتها والترف والملذات، يمكن أن تجلب السعادة. ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، وهذا ما أثبته العلماء أيضا في هذه الدراسة. فقد اتضح لهم أن من يملك السلطة والثراء، هم أكثر عرضة للقلق والتهيج والخوف والرهاب والاكتئاب وغير ذلك. أي أن قلة الأموال ليست مشكلة كبيرة، إذا كان الشخص محاطا بأشخاص جيدين يمكنه الاعتماد عليهم، وهذا هو الغنى بعينه، وليس كثرة الأموال والحسابات المصرفية.