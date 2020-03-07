5 خطوات لتخزين الملابس الجلدية

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مع اقتراب نهاية فصل الشتاء، تبدأ ربات البيوت في الاستعداد لتخزين الملابس الجلدية من أجل إعادة استخدامها في الشتاء المقبل، ولكن قد يقع البعض في حيرة بسبب كيفية تخزين الملابس الجلدية دون حدوث تشققات أو تقشير بها، ما يؤدي إلى تلفها بشكل سريع، يوضح موقع “ويكي هاو” الطريقة الصحيحة لتخزين المنتجات الجلدية في الخطوات التالية:

-التنظيف عليك بمسح الجلد بقطعة قماش مبللة بماء بارد برفق وحركات دائرية لطيفة.

– استخدام منعم الجلد بكمية بسيطة وتنظيف الجلد بحركات دائرية وبرفق حتى يبقى رطبًا، ويمنعه من الجفاف والتشقق، ويفضل تكرار تلك الخطوة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، للحفاظ على نعومة الجلد بشكل دائم.

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-يمكنك إزالة البقع باستخدام فوطة مبللة بالقليل من الماء الفاتر والمنظفات دون الإفراط في المنظفات حتى لا تؤذي الجلد، وافركي البقع برفق.

– استخدمي الأوراق الخاصة بحفظ الملابس، في حشو الذراعين والجيوب بشكل جيد، واغلقي كافة الأزرار والسوست، وبعدها لفي الجاكت من الخارج بالورق، للحفاظ عليها من الأتربة، كما أن الحشوة الداخلية تساعد على عدم وجود ثنيات في ملابسك والاحتفاظ بها سليمة.

-علقي الجاكيت أو البنطال على شماعة للحفاظ عليه مفرود، وضعيه في مساحة مناسبة له داخل الخزانةحتى لا ينكمش، كما أنه يجب أن يكون مكان التخزين بعيد عن الشمس وجيد التهوية، ويفضل أن يكون باردا وجافا، واحرصي على استخراج الجلد من التخزين كل بضعة أسابيع دون إزالة الأوراق، فقط اتركيه للتهوية قليلًا.