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بخطوات بسيطة.. طريقة صنع مطهر اليدين في المنزل

الأرشيفمنذ 25 دقيقة
أقل من دقيقة
طريقة صنع مطهر اليدين
طريقة صنع مطهر اليدين

طريقة صنع مطهر اليدين، أفاد موقع “سبوتنيك” بأن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن غسل اليدين لمدة 20 ثانية جيدا من أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار فيروس “كورونا”، مشيرة إلى أنه عند عدم توفر المياه يجب استبدالها بمطهر لليدين يحوي 60% كحول.

بعد الإعلان هذا الأمر، زاد الطلب على مطهرات اليدين، ونشرت صحيفة “إندبندنت” طريقة صنع مطهر اليدين بالمنزل، هي:

نصف كوب من كحول الأيزوبروبيل.

نصف كوب من “جل الصبار”.

وعاء متوسط الحجم وملعقة وزجاجة.

تمزج العناصر سويا ثم تفرغ داخل زجاجة.

ولإخفاء رائحة الكحول، تضاف من 5 إلى 10 قطرات زيوت عطرية مثل اللافندر فهو يحوي خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا.

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الأرشيفمنذ 25 دقيقة
أقل من دقيقة

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