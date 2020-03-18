4 نصائح ذكية لتنظيف الهاتف المحمول وحماية نفسك من الفيروسات

Advertisements

أكدت مجلة التكنولوجيا “t3n”، أن شاشات الهواتف الذكية يتجمع عليها الكثير من الجراثيم والفطريات والبكتيريا، التي تسبب العديد من الأمراض مثل الإنفلونزا وأمراض أخرى، مشيرة إلى أنه بمجرد لمس شاشة الهاتف الذكي تصبح الأيدي أكثر عرضة للفيروسات ومسببات الأمراض، ولذلك يجب تنظيف الهاتف الذكي جيدا وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات المفيدة:

– علينا تنظيف شاشة الهاتف الذكي يوميًا بواسطة قطعة قماش ذات ألياف دقيقة مثل القطع المستخدمة لتنظيف النظارات، والتي تمتص الاتساخات الدهنية حتى عندما تكون جافة.

Advertisements

– علينا تجب استعمال قطعة قماش نظيفة في كل مرة، لأن الجراثيم قد تعود مرة أخرى إلى شاشة الهاتف الذكي عند استعمال قطعة قماش تم التنظيف بها مسبقا، ومن أجل “غسل” الهاتف الذكي بصورة صحيحة، فإنه يجب استعمال قطعة قماش أكبر، مثل التي يتم استعمالها لتنظيف الشاشات والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وقبل إجراء التنظيف فإنه يجب إيقاف الجهاز وإزالة كابل الشحن من مصدر التيار الكهربائي.

– قبل مسح شاشة الهاتف الذكي يجب التأكد من عدم وجود فتات أو جزئيات اتساخات أخرى على الشاشة، حتى لا تتسبب في ظهور خدوش. وعند تنظيف الأجهزة الجوالة يجب عدم استعمال الكحول أو المنظفات أو الماء والصابون؛ لأنها قد تضر بالطبقة المقاومة للشحوم، وتضعف قابليتها للاستعمال.

وعلى الرغم من أن بعض الهواتف الذكية الحديثة تكون مقاومة للماء، مثل موديلات أبل آيفون، إلا أنه لا يمكن غسلها بالماء، نظرا لأن تسرب الماء إلى داخل الجهاز قد يتسبب في تدمير الدوائر الكهربائية أو تلف الهاتف الذكي بشكل دائم.