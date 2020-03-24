نصائح لغسل ملابسك وتعقيمها للوقاية من “كورونا”

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن هناك عدد من الإرشادات التي يجب اتباعها عند غسل الملابس تجنبا لعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، موضحة أنه لا يمكن أن يعيش إذا تعرض لدرجة حرارة 56 مئوية لمدة تزيد عن 30 دقيقة.

وقالت الدكتورة لي لي الباحثة في الذكاء الإكلينكي والطبية العامة في الصين، إنه على القائمين على غسل الملابس اتباع درجات حرارة عالية تبلغ 60 درجة مئوية، لمدة تزيد عن 30 دقيقة، ثم تجفيفها عند حرارة 68 درجة مئوية، موضحة أن 30 دقيقة أو أكثر ستساعد في قتل الفيروس، ويرصد البيان التالي أبرز إرشادات غسل الملابس:

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– بعد العودة من الخارج عليك خلع جميع ملابسك وأحذيتك وغسلها على الفور.

– تخصيص ملابس محددة للخروج من المنزل عند الضرورة، ولا تستخدم الملابس الرياضية التي يمكن أن ترتديها في المنزل.

– اعزل ملابسك عن ملابس الآخرين في المنزل، لتقليل احتمال نقل العدوى.

– عليك تجفيف الملابس تحت أشعة الشمس إذا كان الجو حارا وعدم تركها لوقت طويل في الهواء الطلق.

– تجنب إرسال ملابسك إلى محلات غسل الملابس طوال فترة انتشار فيروس كورونا.

– كوي الملابس بعد تجفيفها يساعد أيضاً في قتل الفيروسات بسبب الحرارة العالية.

– تشغيل الغسالة على دورة غسيل فارغة وبدرجة حرارة عالية من وقت لآخر.