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كيف تعقم سيارتك للوقاية من كورونا؟

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تعقم سيارتك للوقاية من كورونا؟

الجميع بحاجة للالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستحد “كوفيد 19″، من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، حيث أن الإجراء الوقائي الأشد أهمية هي غسل الايدي وتطهير وتعقيم كافة الأدوات وبينها السيارة، وإليكم أبرز طرق الحفاظ على سيارتك خالية من كورونا:

– عليك تعقيم نفسك أولا ومن ثم الاتجاه لتعقيم سيارتك والحفاظ عليها خالية من الجراثيم والفيروسات.

– عند ركوبك السيارة، عليك التأكد من أنها خالية من الجراثيم وعليك ارتداء القفازات وتنظيفها جيدا من الداخل والاهتمام بمسح المقاعد والموقد وناقل الحركة بمادة معقمة.

– عليك الاهتمام بالأماكن التي تلمسها خارجيا ورش معقم عليها أو مطهر تكون نسبة الكحول فيه 70% وبشكل خاص عند مقابض الأبواب والمرآة الخارجية، وعجلة القيادة، ومقبض مبدل الحركة، ووحدة التحكم المركزية، وضبط المقعد، والمرايا الداخلية.

– اهتم بالاحتفاظ ببعض “المناديل الورقية” حال اضطررت للسعال أو العطس واستخدام مطهر لليدين عند الضرورة.

– عليك محاولة تجنب اصطحاب أشخاص برفقتك تجنبا لمخاطر العدوى.

– تجنب السير في الأماكن المزدحمة بسيارتك، وحافظ على مسافة آمنة بينك وبين عمال الوقود أو أي شخص يجاور سيارتك.

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متابعات 365منذ ساعة واحدة
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