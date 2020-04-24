تعرف على دعاء النبي عند الإفطار

مع حلول شهر مضان الكريم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه، شديد الحرص على الدعاء في شهر رمضان؛ لأنه أرجى للقبول في هذا الشهر المبارك.

كان لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، دعوات كثيرة في مواضع عدة، حيث كان له دعاء عند الإفطار، وكذا عند القيام كان له دعاء، وفي تهجده كان له دعاء، وكذلك كان له دعاء في كل شيء، حيث إن السنة النبوية المشرفة قد ضمت عددا كبيرا من الأدعية التي كان يدعو بها المصطفى، صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المعظم.

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وعند الإفطار كان دعاء الصائم من بين تلك الدعوات التي يدعو بها، حيث إن وقت الإفطار كان من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في “سننه” عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنه، قال: “قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد).

وثبت أنه كان من دعاء النبي، صلى الله عليه وآله وسلم عند إفطاره: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”، كما ثبت عن أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى”، وروى مرسلا أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول: “اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت”.

كان رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أفطر عند قوم قال: “أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة”، وفي رواية أخرى: “أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة”.