أفضل الأدعية عند آذان المغرب.. دعاء الرسول في خامس أيام رمضان

ذكرت إمساكية شهر رمضان المكرم، التي أعلنتها الهيئة العامة المساحة، بشأن موعد إفطار يوم الثلاثاء، الذي يعتبر خامس أيام شهر رمضان، الذي يرفع فيه آذان المغرب الساعة السادسة و31 دقيقة مساء، بينما يقام آذان العشاء والتراويح في الساعة السابعة و 54 دقيقة مساءً.

وخير دعاء يستهل به الإفطار هو قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، كما روى ابن ماجه في “سننه” عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”.

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ومن أفضل الأدعية عند طعام الإفطار: “اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء همنا وحزننا، ونور أبصارنا وصدورنا، وحّد بين قلوبنا، استر يارب عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وارزقنا رزقًا واسعا، وعلما نافعا، وقلبًا خاشعا، وعينًا من خشيتك دامعة، وفرّح يارب قلوبنا، واغفر ذنوبنا، ويسر إلى الخير أمورنا”.

ودعاء: “اللهم استر عوراتي، وآمِن روعاتي. اللهمَّ احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.. وأعوذُ بعَظَمَتكَ أن أُغتالَ من تحتي.. اللهم عاملنا بإحسانك، وتداركنا بفضلك وامتنانك، وتولنا برحمتك وغفرانك، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. اللهمّ صلّ على سيدنا محمّد وعلى آل سيدنا محمّد، كما صلّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهمّ بارك على سيدنا محمّد وعلى آل سيدنا محمّد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنّك حميد مجيد”.