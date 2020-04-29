“اللهم إني أسألك موجبات رحمتك”.. دعاء الرسول عند طعام الإفطار في سادس أيام رمضان

ذكرت إمساكية شهر رمضان المبارك التابعة للهيئة العامة للمساحة، إن موعد إفطار اليوم الأربعاء الموافق سادس أيام رمضان، موضحة أن آذان المغرب يقام الساعة 6:31 مساء، وآذان العشاء والتراويح 7.55 مساء، مضيفة أن خير دعاء يبتهل به المسلم عند إفطاره هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، وهو وقت من أوقات إجابة الدعاء، وفقا لما رواه ابن ماجه في “سننه” نقلا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد”.

وأوضحت الإمساكية، أن من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”، مضيفة أن من روائع الدعاء عند الإفطار: “لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك اللهم مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا همَّاً إلا فرَّجته، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين”.

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وأضافت: “اللهم يا معطى يا وهاب آتنا خير الدنيا أجمع، وخير الآخرة أجمع، عاجلا غير آجل، يا وهاب، يا معطى يا كريم، يا ذا الجود والكرم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام.. اللهم عاملنا بإحسانك، وتداركنا بفضلك وامتنانك، وتولنا برحمتك وغفرانك، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. اللهمّ صلّ على سيدنا محمّد وعلى آل سيدنا محمّد، كما صلّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهمّ بارك على سيدنا محمّد وعلى آل سيدنا محمّد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنّك حميد مجيد”.