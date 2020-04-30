5 أنواع من الأطعمة تجنبها خلال السحور تشعرك بالجوع أثناء فترة الصيام

هناك بعض من الأطعمة تؤدي لزيادة الشعور بالجوع خلال فترات صيام النهار بشهر رمضان، وتلك الأطعمة يعتاد العديد من الأشخاص تناولها خلال فترة السحور، إلا أن تلك الأطعمة لا تشعر الشخص بالامتلاء والشبع حتى لو تناول الشخص كميات كبيرة منها، وسوف يتم عرض 5 أطعمة يجب أن يتجنبها الصائم خلال فترة السحور حتى لا يشعر بالجوع أثناء فترة صيام نهار رمضان.

البطاطس المقلية

لابد من استبدال البطاطس المقلية بالبطاطس المشوية في الفرن أو البطاطس المسلوقة بوجبة السحور، حيث أن تناول البطاطس المشوية في الفرن أو المسلوقة تزيد شعور الإنسان بالامتلاء والشبع لفترة زمنية طويلة، حيث أن البطاطس المقلية تفقد جميع العناصر الغذائية بها، وتكتسب نسبة عالية من الأملاح والدهون مما يزيد من رغبة الشخص في تناول المزيد منها دون الشعور بالشبع.

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الأرز

يؤدي تناول الأرز الأبيض لارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، ثم تنخفض تلك النسبة مرة ثانية، مما يؤدي لشعور الشخص بحالة من التعب والخمول، والرغبة في تناول كميات كبيرة منه، ولهذا ينصح باستبدال الأرز الأبيض بالأرز الباسمتي، أو البني حيث أن كلا النوعين يساعدان الشخص في الشعور بالشبع والامتلاء لفترة زمنية كبيرة.

المخبوزات

ينصح بتجنب تناول المخبوزات المصنوع من الخبز الأبيض مثل الباتية والكرواسون خلال وجبة السحور حيث أن تلك الأغذية مصنوعة من الخبز الأبيض الخالص المفتقد للنخالة التي تعد غنية بالألياف اللازمة للشعور بالشبع والامتلاء، ينصح بتناول الخبز البلدي أو الخبر البني خلال وجبة السحور لتجنب الشعور بالجوع خلال ساعات الصيام.

الزبادي قليل الدسم

يسبب تناول الزبادي قليل الدسم بزيادة الشعور بالجوع، حيث يؤدي لرفع نسبة السكر في الدم، دون الحصول على الدهون الطبيعية اللازمة الموجودة بمنتجات الألبان المختلفة التي تساعد الإنسان في الشعور بالشبع، لهذا يجب تجنب تناول الزبادي قليل الدسم واستبداله بالزبادي الكامل الدسم خلال وجبه السحور أو إضافة بعض الفواكه الطازجة للزبادي قليل الدسم.

بياض البيض

تناول بيض البيض وحدة لا يساعد الشخص في الشعور بالشبع لفترة زمنية طويلة بسبب عدم احتوائه على سعرات حرارية عالية بالإضافة إلى قلة الكوليسترول في البياض، لهذا فإن الدهون المشبعة والكوليسترول الموجود في البيضة الكاملة ليس لها أي ضرر على الصحة العامة بسبب التصريحات التي أعلنت عنها الأبحاث العلمية الجديدة.