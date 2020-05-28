5 يونيو.. معهد الفلك يرصد خسوف “شبه ظلي” للقمر

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية، تعرض القمر إلى خسوف شبه ظلي، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 يونيو المقبل، وهي الظاهرة الثانية من ظواهر الخسوف والكسوف لعام 2020م.

وجاء في بيان المعهد، اليوم الخميس، أنه يحدث خلال الخسوف شبه الظل، ولا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض “الظل”، ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت “شبه الظل”، ليبقى قرص القمر مُضاء بشكل الكامل.

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وأشار بيان المعهد إلى أن هذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوب في مصر والمنطقة العربية وكل المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، ومنها أجزاء من قارة أوروبا ومناطق في قارة آسيا، وقارة استراليا، وقارة أفريقيا، وشرق وجنوب أمريكا الجنوبية، والمحيط الهندي، والمحيط الأطلسي، والقارة القطبية الجنوبية.

وتابع البيان أن مراحل الخسوف ستستغرق مدة قدرها 3 ساعات و 18 دقيقة تقريبا، وتكون بداية الخسوف في الساعة 7:46 دقيقة، لينتهي في الساعة 11:04 دقائق تقريبًا.

وأضاف المعهد، أن ذروة الخسوف التي يحجب فيها ظل الأرض تكون 57% تقريبًا من منطقة شبه الظل، ويتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال للعام الهجري 1441هـ في الساعة 9:25 دقيقة تقريبًا بتوقيت القاهرة.

ويرصد فريق من الباحثين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الظاهرة ومن المقرر أن يتم بثها “أون لاين” على صفحة المعهد، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أخذًا في الاعتبار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.