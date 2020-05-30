حفل زفاف يتسبب في إقالة رئيس وحدة محلية بالمنوفية

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أصدر محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، قرارا اليوم السبت، تحت رقم 836 بإعفاء رئيس الوحدة المحلية بزاوية البقلي، عايدة نعيم عبدالعال، وعودتها إلى عملها الأصلي، لتقصيرها في أداء مهام عملها وعدم إتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما كلف سكرتير الوحدة المحلية بكفر عشما، محمود السيد أبو سماحة بمهامها.

جاء القرار عقب إقدام أهالي بقرية عمروس، التابعة للوحدة المحلية بزاوية البقلي، بمخالفة قرارات الحكومة وتنظيم حفل زفاف بقطعة أرض فضاء داخل القرية، بحضور عدد كبير من الأهالي.

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وكلف محافظ المنوفية الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات الصوتية والضوئية، وتحرير محضر جنح أمن دولة بالواقعة رقم 1224، وجاري العرض على النيابة العامة، بتهمة التجمع والتجوال أثناء الحظر ومخالفة قرارات الحكومة.