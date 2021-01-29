عروض كارفور.. خصومات حتى 60% على الأسعار في الذكرى السنوية لإنشائه

في الذكرى السنوية لإنشائه، أعلن هايبر ماركت كارفور في مصر عن خصومات تصل إلى 60% على المنتجات وذلك بمناسبة مرور 18 عام على وجوده بمصر.

وتستمر عروض الخصومات حتى 28 فبراير المقبل، وفق لما أعلن عنه “كارفور”، التابع لمجموعة ماجد الفطيم الاماراتية.

وتم إقرار خصومات على العديد من المنتجات منها أدوات المطبخ والتي وصلت الخصومات عليها حتى 50%، والمنظفات ومستلزمات الغسيل حتى 40%.

وتم وضع خصومات على التلفزيونيات بنسبة 25%، وخصم على المكانس الكهربائية حتى 45%، وخصم يصل إلى 45 % على أجهزة محضرات الطعام، والميكروويف والأفران بنسبة خصم 35%، وصل نسبة الخصم على الثلاجات والمبردات حتى 20%.