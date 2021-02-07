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جنيه مصري سعره 300 ألف دولار يحدث ضجة في مصر

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 7 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
جنيه مصري
جنيه مصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة لعملة الجنيه الورقي المصرية، والتي أثيرت جدلا كبيرا حولها بعدما بلغ ثمنها 300 ألف دولار وبيعت في مزاد أون لاين.

وأثار الأمر فضول كثير من المتابعين الذين عبروا عن دهشتهم لهذا السعر المرتفع بصورة غير مسبوقة لجنيه مصري، وحقيقة تلك المزادات.

وقال أحمد مراد، 42 سنة من محافظة القاهرة، أحد هؤلاء المهتمين بمجال العملات القديمة، إن أسعار العملات تعتمد في الأساس علي نوع العملة، إضافة إلي تاريخ إصدارها، كما أن هناك نوعا محببا من العملات يجذب الهواة، منها تلك العملات التي يوجد بها أخطاء طباعية: “تكرار خطأ الطباعة صعب جدًا، إن لم يكن مستحيل كمان، وده بيخلي سعر أي عملة فيها خطأ بيكون مرتفع.

وتحدث خبير العملات عن مواصفات الجنيه أبوجملين،  قائلا”تلك العملة شحيحة، وربما لا يوجد في مصر كلها سوي 4 ورقات منها، ولهذا السبب يعد امتلاكها كنزا.

ونظرا لندرة هذا الجنيه وعدم وجوده ارتفع سعره “وكل ما الحاجة بتكون مش موجودة سعرها بيزيد، والجنية فيه منه أبوجملين وفيه أبو تلاتة”.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 7 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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