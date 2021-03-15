بعد الغاء نظام الكفيل.. تفاصيل نظام العمل الجديد في السعودية

قررت المملكة العربية السعودية الغاء نظام الكفيل وتطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بداية من اليوم.

وفي ظل إقدام المملكة على هذا الأمر يطرح العديد من الأشخاص عدة أسئلة خاصة العمالة التي ترغب في الالتحاق بسوق العمل السعودي أو العمالة المقيمة في المملكة بالفعل، لذا نعرض في السطور التالية مجموعة من الأسئلة التي تأتي على بال هؤلاء مع بدء تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، أو إلغاء نظام الكفيل.

السؤال الأول: هل سيكون هناك شرط جزائي في العقود بعد إلغاء نظام الكفيل؟

– لن يكون هذا الأمر موجودا حيث يتضمن عقد العمل بعد إلغاء نظام الكفيل أي شروط جزائية، ولكن بما أن العقد شريعة المتعاقدين فهما يلتزمان بما اتفقا عليه في نص العقد، فمثلا لا يجوز أن يستلم شخص العمل وتعاقد على سنة او اثنين مثلا ثم بعد شهر يتركه، هنا في هذه الحالة عليه أن يتمم عقده ثم ينتهي وينتقل بعدها إلى جهة أخرى.

السؤال الثاني: ماذا لو لم يكن هناك توافق بين طرفي التعاقد خلال مدة العقد؟

– في هذا الوضع يجب أن يمر على فترة تعاقد وعقد العامل المقيم والذي يرغب في النقل إلى عمل أخر، 90 يوما وهذا يسمى بالإشعار وليس شرطا جزائيا.

السؤال الثالت: في حال انتهاء العقد، هل يمكن للعامل البقاء في السعودية؟

– يمكن للعامل البقاء في السعودية لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء العقد وفي هذه الفترة يمكنه البحث عن عقد عمل آخر، لكن في حال لم يجد خلال تلك المهلة سيتم إصدار تأشيرة خروج له من السعودية مباشرة بعد انتهاء هذه المدة.

السؤال الرابع: ماذا يفعل العامل إذا كان لديه مستحقات قديمة عند الكفيل وذلك بعد إلغاء النظام؟

تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية التعامل مع تلك الإشكاليات وذلك من خلال مكاتب خاصة بالمشكلات العمالية، كما يمكن للشخص التوجه إلى أي من المكاتب التابعة للوزارة، ومن المتوقع خلال أشهر أن يتم حل هذه المشكلات في ظل إنشاء السعودية للمحاكم العمالية.

السؤال الخامس: ماذا يفعل العامل الذي انتهت إقامته خلال الأيام التي سبقت الانتقال إلى نظام العمل الجديد؟

عليه نقل عمله فورا دون العودة للكفيل السابق وفق نظام العمل الجديد، وبالتالي بإمكانه الانتقال لصاحب عمل آخر بعقد موثق ومن ثم تجدد إقامته.

السؤال السادس: كيف سيتم الحصول على عقود العمل وفق النظام الجديد بالمملكة؟

من خلال المملكة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر شركات معينة تحت إدارة الوزارة، وهي التي ستتولى مسألة استقدام العمالة بداية من اليوم.

السؤال السابع: ماذا لو كان العامل لديه مخالفات تحت نظام الكفيل اقتضت خروجه من المملكة؟

يظل الوضت على ما هو عليه، لأن الشخص ارتكب مخالفة وفق النظام الذي كان قائما، وبالتالي لا تسقط العقوبة عن العامل حتى بعد تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية.

السؤال الثامن: من سيتحمل تكلفة نقل العمل للعاملين المقيمين في السعودية تحت نظام العمل الجديد؟

تظل كما هي بلا تغيير، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذه المهمة، ولن يكون هناك تخفيض في الرسوم، ولكن آلية دفعها ستكون من خلال النظام الجديد الذي يطبق بداية من اليوم. وستضاف الرسوم على الراتب الخاص بالعامل، وسيتم خصمها بنسبة تتراوح بين 14% إلى 23% كتكلفة إقامة.

السؤال التاسع: ماذا عن برنامج الفحص المهني؟

بدأ تطبيقه منذ 8 مارس الماضي وسيكون إلزاميا بداية من يوليو 2021، ويهدف هذا البرنامج إلى فحص العمالة سواء القادمة أو المقيمة يجب على العامل اجتيازه للبقاء في سوق العمل السعودية أو الالتحاق بها، أي أن نظام الفحص المهني يشبه تأشيرة دخول للعامل في السعودية.

لطالسؤال العاشر أين ستجرى اختبارات الفحص المهني؟

سيتم إجراء اختبارت الفحص المهني في مراكز مخصصة داخل المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة في أماكن يتم تحديدها ويتم التعرف عليها عبر منصة «قوى».