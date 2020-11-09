دعاء المطر مكتوب كامل | دعاء المطر والرياح والرعد والبرق وما بعد المطر

دعاء المطر مكتوب كامل، دعاء المطر والرياح والرعد والبرق ودعاء ما بعد المطر والبرق، حيث يعد نزول المطر في بلادنا العربية بوجه خاص أحد بشائر الخير و السعادة والرغد التى يستقبلها الجميع بفرحة كبيرة ، وقد علمنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء فى حالة نزول المطر بالإضافة إلى بعض الأدعية التي يستحب أن نقولها فى مثل هذه الأوقات خلال العام، حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء نزول المطر دعاء الرعد و دعاء البرق ودعاء الرياح و دعاء نزول المطر الشديد ودعاء ما بعد المطر: أدعية مستحبة.

تشهد كل محافظات مصر، حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس اليوم، حيث نشطت الرياح بشكل كبير مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط الأمطار.

قد حثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على ذكر بعض الادعية فى تلك الأحوال واليوم نقدمها لكم حيث تجدون فى هذا المقال، دعاء الرياح و أسباب الدعاء عند سقوط المطر، و دعاء نزول المطر، و دعاء شدة المطر والخوف، ودعاء الرعد، و دعاء بعد نزول المطر، والدعاء بعد نزول المطر، و دعاء نزول المطر للشيخ العفاسي.

دعاء المطر والرعد والبرق مكتوب

دعاء المطر والرعد والبرق مكتوب، ومن الوارد عن رسول الله – «صلى الله عليه وسلم»-، منه: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»، و«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، كما أن من دعاء المطر والرعد والبرق مكتوب ما ورد وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : ” اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا “.- رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: { أو كصيبٍ من السماء }. البقرة /19.

دعاء نزول المطر للشيخ العفاسي:

“مطرنا بفضل الله و رحمته، اللهم صيباً نافعا اللهم صيباً نافعا،اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني و نحن الفقراء، أنزل علينا الغيث و لا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلت لنا قوة و بلاغاً إلى حين، اللهم اسقنا وأغثنا اللهم انشر رحمتك علينا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم اسقنا غيثاً مغيثا سحاً وابلاً غدقا هنيئاً مريئاً مجللا ، نافعاً غير ضار تحيي به البلاد وتسقي به العباد، وتحيي به ما قد مات و ترد به ما قد فات، وتنعش به الضعيف وتحيي به الميت من بلادك، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب و لا هدم و لا غرق، فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك، و أنت الولي الحميد، نستغفر الله، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، و أمددنا بأموال و بنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا،برحمتك يا أرحم الراحمين”.

أسباب الدعاء عند سقوط المطر:

جاء فى سنة نبينا الكريم العديد من الادعية المستحبة والمستحب ذكرها وترديدها فى حالة تساقط الأمطار والتي قيل عنها أنها أن الدعاء مستجاب عند سقوط المطر بالإضافة إلى الرواية التى تقول ان الدعاء مستجاب عن وجود الرعد والبرق، فإن من نعم الله علينا سقوط الأمطار حتى تمسح الطبيعة وجهها الصباح وارتواء النباتات والحيوانات والطيور وزيادة منسوب المياه بالإضافة إلى الأسباب التي يعد سقوط الأمطار هو علاجها الأول حيث نزول الغيث هو أحد نعم الله وفضله على البشر ، لذا فإن وقت سقوط المطر هو أحد الأوقات المذكورة بأنه يقبل فيها الدعاء بإذن الله تعالى، ومن هنا توجب على المسلمين فى حالة تساقط أمطار الخير على بلدانهم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن يلغوا فيه وألحوا على الله فى دعائهم وأن يرزقهم من فضله الكريم لعلها تكون وقت استجابة ليهنئوا بالمزيد من كرم عطاياه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر”.

رواه الحاكم وحسنه الألباني” ووجدنا أنه بتلك المناسبة حري بنا تقديم الأدعية المنقولة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، سواء كانت أدعية خاصة بنزل المطر أو أدعية خاصة بالرعد أو أدعية خاصة بالبرق أو أدعية خاصة بهبوب الرياح، وجدير بالذكر أن جميع الأدعية الصحيحة الموجودة فى هذا المقال فى صحيحة السند إن شاء الله حيث نسبت إلى النبي الكريم صلي الله عليه وسلم، وتناقلها أصحابة الغر الميامين رضوان الله عليهم، حيث ورد أنه من سنن المطر أن يعرض الإنسان نفسه للمطر ففى هذا صفاء للروح وراحة للجسد، حيث يستحب أن يعرض الإنسان جزء من بدنه للمطر حتى يصيبه جزء منها.

دعاء الرياح:

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به.

دعاء نزول المطر:

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا. اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار .. اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار . اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك . سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . اللهم انت الله لا إله إلا انت الغني ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين .

دعاء الرعد:

يقال أنه فى حالة سماع الإنسان لصوت الرعد يتوجب عليه ترك الحديث والترديد “سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.” ثم يقول بعد الإنتهاء من هذا الذكر “إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد”.

وروي عن عبدالله بن الزبير كان ‏ ‏إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال “سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد “.

الدعاء بعد نزول المطر:

مُطرنا بفضل الله ورحمته.

دعاء شدة المطر والخوف: