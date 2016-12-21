إنطلاق قناة Extra News الجديدة بخدمة إخبارية متميزة

انطلقت الأمس قناة Extra News الإخبارية والتي جاءت بعد الإتفاق على دمج قناة “النهار اليوم” التابعة لشبكة تليفزيون النهار وقناة “CBC Extra”التابعة لشبكة قنوات CBC، أشارت بعض التقارير أن القناة الجديدة سوف تقوم بتقديم خدمة إخبارية على مستوى عالي ومتميز على مدار الـ24 ساعة، وذلك من خلال نفس التردد لكل من قناتي النهار اليوم و cbc extra، وسوف تقوم القناة ببث العديد من البرامج والتغطيات الإخبارية الكبيرة، كما ستقوم باستضافة الكثير من الإعلاميين لتجمع بذلك بين الخبرة والشباب من الذين حققوا مصداقية كبيرة خلال الفترة السابقة من خلال إثبات قدراتهم المهنية محققين بذلك قبولاً واضحاً لدى المشاهدين، بالإضافة إلى انضمام العديد من الأسماء المميزة إلى القناة إلى جانب توفير شبكة مراسلين واسعة وقوية في مصر والمنطقة وعواصم العالم المهمة أيضاً.

تفاصيل البرامج التي تقدمها القناة:

حيث بدأت القناة أمس برامجها من خلال نشرة أخبار الساعة السادسة مساءاً، بجانب فترات التغطية الواسعة للأخبار والتي بعنوان “الآن”, كما يحتوي أول أيام البث على برنامج إقتصادي جديد تحت مسمى ” مال وأعمال ” تقدمه الإعلامية دينا سالم، حيث يعرض في تمام الساعة السابعة مساءاً، بالإضافة إلى أنه سوف يتم عرض برنامج للتحليل الإخباري تحت اسم ” ما وراء الحدث ” في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتقديم الإعلامية ” دينا زهرة “, كما يعرض برنامج ” المواجهة ” وهو برنامج حواري تقدمه الإعلامية ” ريهام السهلي ” في الحادية عشرة مساءاً, حتى نصل إلى برنامج ” extra time ” وهو برنامج للتغطية الرياضية, بتقديم الإعلامي ” هاني حتحوت “، وذلك في الثانية عشرة منتصف الليل, ورغم وجود نشرات الأخبار الرئيسية إلا أنه سيتم بث جولة حصاد الأخبار تحت مسمى ” آخر ساعة “، حيث تستمر القناة في بث برامجها على الهواء على مدار الـ24 ساعة، كما نجحت شبكتا النهار وCBC أخيراً في ضم الإعلامي الشهير الدكتور ” إبراهيم الكرداني ” بعد غيابه الطويل، حيث تقرر أنه سيقدم البرنامج الصباحي في القناة تحت مسمى ” هذا الصباح “، ويكون ذلك يومياً عدا يومي الخميس والجمعة، برفقة الإعلامية ” ريهام إبراهيم “، بالإضافة إلى ” لما جبريل “و “نانسي نور “، وسوف يتم بث هذا البرنامج على الهواء في السابعة صباحاً لينتهي العاشرة صباحاً.

تصريحات سابقة لرئيس القناة:

أكد رئيس القناة ” ألبرت شفي “، في تصريحات سابقة أن قناة Extra News الجديدة سوف تتميز بفترات كبيرة من التغطية المفتوحة على مدار الـ24 ساعة, وذلك لمتابعة أهم تطورات الأحداث ونقلها مباشرة سواء من مصر أو عواصم دول العالم الهامة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر سيعطي ثقلاً كبيراً للقناة بمنحها الفرصة للمنافسة الكبيرة والحقيقية مع جميع القنوات الفضائية, العربية منها والإقليمية, والتي تستحوذ على نسبة مشاهدة كبيرة منذ سنوات.