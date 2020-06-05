تبدأ من 4000 جنيه.. أسعار التكييفات على مواقع التسوق الإلكتروني ونصائح هامة قبل الشراء

تبدأ من 4000 جنيه.. أسعار التكييفات على مواقع التسوق الإلكتروني ونصائح هامة قبل الشراء

أسعار التكييفات في مواقع التسوق الالكتروني في مصر، مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء فصل الصيف، يتجه عدد كبير من المواطنين إلى استخدام التكييف من أجل تلطيف درجة حرارة الغرفة أو المكان الموجودين فيه، ما يجعل الكثيرين إلى البحث عن أسعار التكييفات.

وتشهد نسبة الإقبال على شراء التكييفات ارتفاعا كبيرا في هذه الفترة، نظرًا لما نمر به من ظروفٍ استثنائية نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وما يفرضه علينا من التزام المنازل، ما دفع الكثيرين إلى تلبية احتياجاتهم من خلال مواقع التسوق الإلكتروني، ونستعرض مع حضراتكم أسعار التكييفات في مصر من مواقع التسوق الالكتروني.

أسعار التكييفات في مواقع التسوق الإلكتروني:

أسعار التكييفات 1.5 حصان

يتراوح سعر التكييفات 1.5 حصان ما بين 4 آلاف و200 جنيه حتى 7 آلاف جنيه وذلك يكون باختلاف الجودة والشكل والإمكانات.

أسعار التكييفات 2.5 حصان

يتراوح سعر التكييفات 2.5 حصان ما بين 8 آلاف جنيه حتى 14 ألف جنيه وذلك بحسب اختلاف الجودة وكذا الماركة.

أسعار التكييفات 3 حصان

يتراوح سعر التكييفات 3 حصان ما بين 10 آلاف جنيه و 18 ألف جنيه.

أسعار التكييفات الصحراوي

يتراوح سعر التكييف الصحراوي بين ألف و500 جنيه، حتى 6 آلاف جنيه.

تكييف شباك بارد فقط

يتراوح سعر التكييف الشباك ما بين 4 آلاف جنيه حتى 9 آلاف جنيه.

كل ما تحتاج معرفته قبل شراء التكييف

أنواع تكييفات الهواء

هناك عدة أنواع لتكيفات الهواء فمن حيث النوع هو ينقسم إلى:

بارد /ساخن، بارد فقط

ومن حيث طريقة العمل:

تكيف شباك:

يمكن أن تثبت داخل إطار النافذة أو تخصص لها فتحة فى الجدار على شكل نافذة ليتم تثبيت التكييف، بحيث يكون نصفه داخل الغرفة ونصفه الآخر فى الخارج

تكييف سبليت:

يأتى فى صورة وحدتين منفصلتين، ويستخدم فى الأماكن الكبيرة مثل المخازن والمراكز التجارية والشركات مع زيادة عدد وحدات الخارجية وتجميعها فوق المبانى حيث تتصل كل وحدة خارجية بوحدة داخلية تقوم بتبريد جزء معين من المبنى.

تكييف مركزى.

يتم استخدامه لتغطية الأماكن الكبيرة التى لا تصلح معها تكييفات الشباك أو الأسبليت.

من حيث القدرة:

غالبا ما تبدأ قدرات التكييفات من 1 حصان وحتى 8 حصان وذلك فيما يتعلق بالاستخدام المنزلى والمحال التجارية الصغيرة والمتوسطة.

أما المباني الكبيرة فتحتاج إلى أجهزة تكييف مركزى لتستطيع تلبية احتياجات المبانى.

نصائح عند شراء تكييفات الهواء

ينصح الكثيرون بتجنب شراء التكييف “الشباك” لصوته المزعج.

احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك فى قلة عمره الافتراضى.

احرص على شراء الأنواع التى توجد لها الكثير من قطع الغيار ومراكز الصيانة والفنيين.

احرص على ضبط درجة حرارة التكييف على درجة متوسطة مثل 21 درجة، وأحذر من ضبط على 16 على سبيل المثال وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على عمر التكييف.

احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

كيفية تحديد التكييف المناسب لتغطية المكان

يمكن لمن يرغب فى شراء تكييف ويرغب فى معرفة القوة المناسبة، أن يقوم بإجراء عملية حسابية صغيرة تقوم على المعادلة التالية:

حجم الغرفة “طولا×عرض×ارتفاع”، ثم نضرب الناتج ×250 بالنسبة للأماكن العادية، أو ×300 للأماكن شديدة الحرارة.

فعلى سبيل المثال “غرفة طولها 5 أمتار وعرضها 4 أمتار وارتفاعها 3 أمتار فى منطقة حارة جدا

فيتم حسابها كما يلى 5×4×3 والذى ينتج عنه 60 م، نقوم بضربه فى 300، ليكون الناتج: 25200 وحدة، وهو ما يعنى أنه ينبغى شراء تكييف 24 وحده وليس 18 وحدة.

اختيار التكييف حسب القوة الحصانية:

كذلك يمكن اختيار التكييف حسب المساحة المراد تبريدها، حيث يوضح جهاز حماية المستهلك أنه يمكن الحصول على تكيفات بقدرات مختلفة مسحوبة بالقوة الحصانية حسب كل مساحة بداية من 10 أمتار وحتى

48 مترا مربعا كما يلى:

الفرق بين التكييف البلازما والعادى

يحتوى تكييف البلازما على “فلتر” يعمل بالطاقة الكهربائية المستمرة، وبفرق جهد قليل جدا، حيث يقوم بقتل الجراثيم والميكروبات، فى حين أن التكييف العادى لا يحتوى على هذا الفلتر.

وتقوم فكرة مرشح البلازما على استخدام المجالات الكهربائية على تنشيط الأقطاب الكهربائية التى تقتل الكائنات الحية الملتقطة، فهى تقوم بقتل ما يصل إلى 95% من الكائنات الحية، بالإضافة إلى القضاء على الغبار والدخان وحبوب اللقاح وغيرها والتى يتم التقاطها من خلال عامل التصفية.

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