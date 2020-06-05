يبدأ من 4 آلاف جنيه.. أسعار التكييفات على مواقع التسوق الإلكتروني

يبدأ من 4 آلاف جنيه.. أسعار التكييفات على مواقع التسوق الإلكتروني

مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء فصل الصيف، يتجه عدد كبير من المواطنين إلى استخدام التكييف من أجل تلطيف درجة حرارة الغرفة أو المكان الموجودين فيه، ما يجعل الكثيرين إلى البحث عن أسعار التكييفات.

وتشهد نسبة الإقبال على شراء التكييفات ارتفاعا كبيرا في هذه الفترة، نظرًا لما نمر به من ظروفٍ استثنائية نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وما يفرضه علينا من التزام المنازل، ما دفع الكثيرين إلى تلبية احتياجاتهم من خلال مواقع التسوق الإلكتروني.

ونستعرض خلال التقرير الحالي متوسط أسعار التكييفات في بعض مواقع التسوق الإلكتروني، باختلاف قدراته وإمكانياته، كالتالي:

تكييف 1.5 حصان

يتراوح سعر التكييفات 1.5 حصان ما بين 4 آلاف و200 جنيه حتى 7 آلاف جنيه وذلك يكون باختلاف الجودة والشكل والإمكانات.

تكييف 2.5 حصان

يتراوح سعر التكييفات 2.5 حصان ما بين 8 آلاف جنيه حتى 14 ألف جنيه وذلك بحسب اختلاف الجودة وكذا الماركة.

تكييف 3 حصان

يتراوح سعر التكييفات 3 حصان ما بين 10 آلاف جنيه و 18 ألف جنيه.

التكييف الصحراوي

يتراوح سعر التكييف الصحراوي بين ألف و500 جنيه، حتى 6 آلاف جنيه.

تكييف شباك مبرد فقط

يتراوح سعر التكييف الشباك ما بين 4 آلاف جنيه حتى 9 آلاف جنيه.