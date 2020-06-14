بسبب زيادة الكميات المعروضة في الأسواق .. أسعار الأرز تتراجع بشكل ملحوظ

انخفضت أسعار الأرز بشكل واضح للغاية في مختلف الأسواق المحلية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعكس ما تناولته بعض الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

يُذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كان قد نفى بنفسه هذه الشائعات على هامش التقرير الأسبوعي الذي يصدر عنه بهدف تكذيب هذه الأخبار، حيث يسعى ناشر هذه الأنباء المزيفة إلى نشر حالة من البلبلة في الشارع المصري بأي وسيلة ممكنة.

على صعيد متصل، أكد مصطفى النجاري الذي يعمل في منصب رئيس لجنة الأرز التابعة للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن أسعار الأرز قد تراجعت مؤخراً بشكل غير مسبوق على الإطلاق.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك الانخفاض الواضح في الأسعار يرجع بالدرجة الأولى إلى زيادة الكميات المعروضة في مختلف الأسواق بدون أي استثناء على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن سعر طن الأرز الشعير قد وصل إلى 4 آلاف جنيه بعد أن كان 4500 جنيه في شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020.

وشدد مصطفى النجاري في حديثه على أن سعر طن الأرز عريض الحبة بات يتراوح بين 6200 إلى 7 آلاف جنيه في الوقت الحالي، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع في شهر أبريل الماضي على سبيل المثال، حيث كان سعره يتراوح بين 6800 إلى 7300 جنيه.

وأضاف أيضاً أن المواطن المصري بات بإمكانه شعر أي نوع من أنواع الأرز من مختلف الأسواق مهما كان اسم الشركة المنتجة بأسعار زهيدة جداً تتراوح بين إلى 14 جنيه كحد أقصى، وذلك دليل واضح على الانخفاض الكبير في الأسعار في العام الجاري 2020.

وأوضح مصطفى النجاري في تصريحاته أن ذلك الانخفاض يعني أن أسعار الأرز قد تراجعت بنسبة 15% عن العام الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن التجار لم يترددوا في عرض هذه الكميات الكبيرة من الأرز إلى البيع وفضوا عدم تخزينها بعدما تم زراعة أراضي كثيرة من الأرز على حساب القطن إضافة إلى الذرة، وبالتالي ليس هناك أي داعي للقلق تماماً بشأن مخزون الأرز في العام القادم.