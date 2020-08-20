طريقة تسجيل حساب في بنك okpay نتعرف عليها في هذا المقال عبر موقعنا مصر 365 ، وعلى أهم المعلومات عن هذا البنك الإلكتروني الشهيرة والمعروف بالنسبة للجميع، فإن وسيلة الدفع الإلكتروني قد انتشرت في الفترة الأخيرة وخلال السنوات الماضية بشكل عام، وذلك من خلال البنوك الإلكترونية ومن ضمنها بل من أشهرها هو بنك okpay ، وهو بنك إلكتروني شهير ظهر في عام 2009 ميلادياً، وتطور بشكل كبير حتى أصبح في في الوقت الحالي في مُنافسة قوية مع أكبر البنوك الإلكترونية عبر الإنترنت ، وفي هذا المقال نشرح لكم طريقة التسجيل في بنك okpay وكيفية تفعيل أوكي باي.

طريقة تسجيل حساب في بنك okpay

لكل من يرغب في تسجيل حساب في بنك okpay ، نوفر له شرح كامل في الفقرات التالية من هذا المقال لكل خطوات التسجيل من البداية حتى النهاية، مع العلم أن تلك الخطوات سهلة بشكل كبير، خاصة أن البنك يُحاول التيسير في الإجراءات وطرق التسجيل على كل العملاء لكي يكون لديه شريحة كبير من العملاء، ونتعرف الآن على خطوات التسجيل في بنك أوكي باي وهي كل من:

نقوم بالدخول على الموقع الرسمي بنك okpay عبر الإنترنت ، ومن الصفحة الرئيسية في هذا الموقع نختار اللغة العربية إن كان الشخص لا يُجيد اللغة الإنجليزية، وبمجرد الضغط على اللغة العربية سوف تتحول الواجهة عربي بشكل كامل، وبهذا نبدأ في عملية التسجيل. اضغط على كلمة التسجيل التي تظهر في الصفحة الرئيسية من أجل إدخال كل البيانات اللازمة لأجل التسجيل في الموقع. قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك والاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور في الخيارات التي توجد في تلك الصفحة، ويجب ألا تقل كلمة المرور عن ثمانية أرقام وحروف حتى يتم قبولها وتكون آمنة، ثم الضغط على خيار أوافق وأنشأ حساب، لكن يجب التأكد من أن كل البيانات التي أدخلتها في الموقع صحيحة، ونقوم باختيار نوع الحساب شخصي. نرجع إلى البريد الإلكتروني من أجل إتمام عملية التسجيل بشكل عام، ونقوم بالدخول إلى البريد واضغط على الرابط الذي وصل إلى بالفعل من أجل إكمال عملية التسجيل. تجد الآن أنه قد تم تحويلك إلى صفحة البنك مرة أخرى، لأجل أن تقوم بالضغط على كلمة Personal والتي تعنى أن حسابك هو حساب شخصي، ثم قم بالضغط على كلمة موافق التي تظهر في نهاية هذه الصفحة، وبهذا تكون أتممت قد مراحل التسجيل في بنك okpay بالفعل.

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طريقة تفعيل حساب بنك okpay

مثلما تعرفنا على طريقة تسجيل حساب في بنك okpay في الفقرات السابقة من هذا المقال، الآن نتعرف على طريقة تفعيل حساب بنك okpay بشكل كامل، ومن أجل تفعيل الحساب يجب عليك أن تقوم بتسجيل الدخول في الموقع الرسمي بنك أوكي باي عبر الإنترنت من خلال بيانات التسجيل التي أوضحناها لكم في السابق، ويرجى كتابة كل هذه البيانات بدقة كبيرة لأجل تسجيل الدخول بالشكل الصحيح، ثم تقوم بالدخول إلى وتختار قدماً في التوثيق لأجل بداية خطوات تفعيل حساب بنك أوكي باي ، وسوف يتم تحويلك إلى صفحة أخرى في الموقع، والتي تجد بها كل المعلومات التي تتعلق بخطوات التفعيل، وتتمثل هذه الخطوات في كل من:

إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال رقم الهاتف الجوال.

إثبات الهوية.

إثبات العنوان أو السكن.

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مع العلم أنك لا تحتاج إلى تفعيل البريد الإلكتروني مرة أخرى، فقد قمت بتفعيله من قبل في وقت التسجيل، ويتبقى إثبات الهوية، وهذا يكون من خلال إدخال بيانات جواز السفر الخاص بك، وهو ما يجعلك تقوم بالضغط على أيقونة تعديل، وسوف تقوم بالدخول إلى صفحة أخرى، قم بإدخال كل البيانات الصحيحة بها من جواز السفر الخاص بك، ويجب إدخال البيانات كاملة متمثلة في رقم جواز السفر وتاريخ الانتهاء، بجانب وقت استخراج جواز السفر.

أيضاً يجب رفع صورة ضوئية من جواز السفر من أجل التحقق منه بشكل كامل، ومن أجل تفعيل الحساب في بنك أوكي باي ، والآن تعود مرة أخرى إلى الصفحة الخاصة خطوات التفعيل الأربعة، ويجب أن تقوم بتأكيد عنوانك السكني في تلك الصفحة، وذلك من خلال فاتورة من ضمن الفواتير الحكومية، حيث يُمكن استخدام فاتورة الكهرباء أو الغاز أو المياه من أجل ذلك، كما يتم اختيار نوع العنوان القانوني من ضمن كل الخيارات، ثم تقوم برفع صورة من الفاتورة الرسمية.

ارجع إلى صفحة الخطوات الأربعة من جديد من أجل تفعيل رقم الهاتف، وعند الضغط عليه قم بإدخال رقم الهاتف، وسوف تصلك رسالة على الهاتف الجوال الخاص بك، والتي تتضمن كود مُكون من بعض الأرقام، سوف تقوم بإدخال هذه الأرقام في الصفحة ثم تقوم بالضغط على كلمة توثيق، وأخيراً سوف تدخل على صفحة أخرى من أجل طلب توثيق الحساب، ومن أجل التأكد من كل البيانات والصورة الرسمية التي قمت برفعها من قبل، وسوف تنتظر من يومين وحتى ثلاثة أيام حتى يتم تفعيل الحساب بشكل كامل، وبهذا يكون الحساب أصبح جاهز ومُفعل من أجل العمل، وتلك طريقة تسجيل و تفعيل حساب بنك okpay بشكل كامل.

يُمكنكم التعرف على المزيد من البنوك الإلكترونية عبر الإنترنت من خلال موقعنا مصر 365 ، كما تعرفنا في هذا المقال على أهم المعلومات عن بنك okpay الإلكتروني بشكل عام، وعلى طريقة تسجيل حساب في بنك okpay بشكل خاص.

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