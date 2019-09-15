حيل بسيطة تستطيع من خلالها زيادة مرتبك للضعف

Advertisements

في ظل الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار، فقد أصبح الدخل المادي الذي يحصل عليه أي عامل خلال الوقت الراهن غير كافي من أجل قضاء احتياجاته الأساسية، وفي حالة كان المرتب كافي فإن الشخص لا يستطيع التوفير من أجل تأمين نفسه من أي ضرر مادي يقع فيه خلال فترة المستقبل.

يعمل موقع مصر 365 على تقديم بعض من الأفكار التي سوف تساعد العديد من الأشخاص على زيادة دخلهم المادي خلال أوقات الفراغ، عن طريق اختيار نوع العمل إضافي سواء عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال العمل بوظيفة أخرى بشكل جزئي.

Advertisements

تأسيس مشروع صغير

هناك بعض من المشروعات، التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، مثل إقامة متجر للتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت، أو عبر بيع بعض المنتجات، أو ابتكار تطبيق ما عبر الأجهزة الذكية من أجل تقديم خدمات فريدة إلى الجماهير مقابل الحصول على رسم اشتراك شهري.

كما يمكن العمل بأي نشاط تجاري، لا يتطلب رأس مال كبير، مثل صناعة المقتنيات اليدوية، وتسويقها، أو فتح مركز للتدريب من خلال الاستفادة من خبرات العمل، حيث أن تلك المشاريع سوف تكون نقطة الانطلاق إلى العديد من المشاريع المستقبلية، كما أنها تساهم بزيادة الدخل وتحقيق الطموحات.

وظيفة مترجم

في حالة امتلاك الشخص لغة أجنبية بشكل جيدة، فعليه أن يقوم باستغلالها من خلال العمل ببعض المواقع عبر الإنترنت، أو من خلال العمل مع بعض الشركات خلال الأوقات المتاحة للشخص.

طهي وتجهيز الأطعمة بالمنزل وبيعه

من الأفكار الشائعة خلال الوقت الراهن، والناجحة، هو إدارة مشروع من المنزل غير مكلف ومربح جداًّ، حيث أن معظمنا يفضل شراء الوجبات الصحية من المنازل بدلاً من شرائها من المطاعم التي تعتمد على الوجبات السريعة الغير صحية.

استثمار المواهب وحسن المهارة

على كل شخص أن يعرف المواهب الخاصة به، ويعمل على تطويرها، وتحويل الهوايات لمشروع، والعمل على تطوير النفس بشكل دائم فعلى سبيل المثال، محاولة اكتساب لغة جديدة، أو محاولة العمل على تطوير النفس في مجال العمل الخاص بالشخص.

تعليم الأطفال

كما يمكن ممارسة تعليم الأطفال الصغيرة ومساعدتهم على استذكار دروسهم، كما يمكن أن يتم العمل على بث دروس للأطفال عبر المواقع الإلكترونية المخصصة عبر الإنترنت.

العمل كوسيط لعمليات الشراء عبر الإنترنت

يجد العديد من الأشخاص صعوبة في عمليات الشراء عبر الإنترنت، لأنهم لا يملكون بطاقات بنكية، أو بسبب عدم معرفتهم بكيفية القيام بهذا الأمر، يمكن العمل على إقامة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشراء ما يحتاج إليه الأشخاص، وتوصيل الطلب إلى منازلهم في مقابل الحصول على مقابل مادي، إلى جانب هذا سوف يحصل الشخص على نسبة من الموقع إلى جانب الاستفادة الخصومات والعروض.

عرض فيديوهات عبر اليوتيوب

كما يمكن لبعض الأشخاص الاستفادة من المهارات التي تجيدها، أو المعلومات الخاصة بهم في مجال معين، والعمل على تنزيل فيديوهات عبر موقع اليوتيوب، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يعمل بمجال علم النفس يمكنه عمل فيديوهات توعوية، مع تقديم معلومات خاصة بمجال عمله ومجال دراسته.

العمل بأوبرا أو كريم

في حالة امتلاك الشخص سيارة أو سكوتر يمكنه زيادة دخله عبر الانضمام إلى شركة أوبر أو إلى شركة كريم، فكل الذي يحتاج إليه الشخص للعمل في تلك الشركات هو الحصول على رخصة قيادة، وبعد الانتهاء من تحضير كافة الأوراق المطلوبة، يستطيع الشخص العمل بوقت فراغه من أجل زيادة دخله.

أقرا المزيد تفاصيل النظام الجديد لكليات الصيدلة