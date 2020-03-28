انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. “الأرصاد” تعلن حالة الطقس

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أعلنت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، أن طقس اليوم سيكون لطيفًا على الوجه البحري والقاهرة، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية.

وأضافت شاكر، أن الطقس يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الطبيعي، مشيرة إلى أن هناك هدوءًا في سرعة الرياح على معظم الأنحاء، إضافة إلى فرص لسقوط الأمطار.

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وأكدت أن طقس الأحد سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحراراة بمعدل درجتين، حيث يسجل على القاهرة 24 درجة مئوية، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية.