هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟ أمين الفتوى يجيب

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يتسائل الكثيرين حول الكثير من أحكام الدين من حين لآخر في كافة متعلقات حياتهم، ومن ضمن تلك التساؤلات هو ماتلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا: “هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟

وبدوره رد أمين الفتوى على هذا السؤال عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلا إن هذه المسألة موجودة في كتب الفقه بعنوان إسقاط الدين من الزكاة، ويجوز إسقاط الدين من الزكاة.

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وأضاف شلبي، أنه لا بأس أن يعطى الشخص المدين من أموال الزكاة، بشرط أن يكون من أهلها، كأن يكون فقيرًا.