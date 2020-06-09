خبراء: حكومة أثيوبيا تبحث عن انتصار معنوي ولا تستطيع ملء السد بقرار منفرد

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أن ملء سد النهضة قرار لا رجعة فيه، الرأي العام في مصر والسودان، ما دفع وزارة الخارجية السودانية إلى إصدار تصريحات جديدة، حول أزمة سد النهضة.

وقال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إن إصرار إثيوبيا على ملء وتخزين المياه دون اتفاق نهائي مع دولتي المصب “مصر والسودان”، يقلص فرص الحلول الدبلوماسية والسياسية، مشيرًا إلى أن 90% من البنود العالقة تم الاتفاق عليها، قبل انسحاب إثيوبيا من التوقيع على الاتفاق.

وأضاف علام، أن التصريحات الإثيوبية تهدف إلى إثارة المواطن الإثيوبي ليس إلا، لافتًا إلى أن إثيوبيا وقعت اتفاق إعلان المبادئ مع مصر والسودان ثم عادت وخالفته.. مشيرا إلى أن مصر ترغب في استكمال مفاوضات واشنطن، متمنيًا أن يخرج اجتماع الثلاثاء المرتقب بمخرجات تناسب الجميع.

وأصدرت وزارة الري السودانية، بيانًا أكدت فيه عقد جولة تفاوضية، الثلاثاء، في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور جميع الأطراف المشاركة ومراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن أثيوبيا لا تستطيع التخزين والملء بقرار منفرد، فهذا النهج مخالف للقانون الدولي، ومن ثم تقدمت القاهرة بمذكرة لمجس الأمن وتبعتها السودان بمذكرة مماثلة، نظرًا للتعنت الإثيوبي مع دولتي المصب.

وأوضح “حليمة”، أن مصر تلتزم بالطرق القانونية والمفاوضات حتى الرمق الأخير، ولا ترد على التصريحات الإثيوبية، حيث أن القيادة السياسية في مصر تتفهم ما يحاك ضدها في هذا الملف.. مشيرا إلى أن مصر لم ولن تفرط في حقوقها المائية، ولا تلتفت لهذه التعليقات، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية مارست ضغوطًا عديدة على أديس أبابا.

وتنوي إثيوبيا تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع فيضان نهر النيل الأزرق، قبل بدء التشغيل التجريبي للسد.

وفي السياق نفسه، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، قال الدكتور عباس الشراقي، إن إثيوبيا ليست جادة في عمليات الملء والتخزين بشكل منفرد، حيث أنها كانت تستطع تخزين المياه العام الحالي، من خلال إغلاق البوابات الأربعة الصغيرة الموجودة في السد.

وأضاف “شراقي”، أن أديس أبابا تمارس ضغوطًا على مصر والسودان، للحصول على أفضل مكسب ممكن، مشيرًا إلى أن السد مازال يحتاج إلى أعمال إنشائية وليس من صالح إثيوبيا التخزين هذا العام.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن حكومة أديس أبابا تسعى لتخزين 5 مليارات متر مكعب فقط من المياه، وهي أقل من النسبة المتفق عليها في مفاوضات واشنطن، مضيفًا أن حكومة آبي أحمد تبحث عن انتصار معنوي لكسب التأيد والأصوات الانتخابية.