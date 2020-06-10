وزارة الري تصدر بيانا بآخر مستجدات مفاوضات سد النهضة

أصدرت وزارة الري والموارد المائية، بيانًا صحفيًا، حول الاجتماع الأخير الذي عقد بشأن سد النهضة، قالت فيه إنه بعد مرور 3 أسابيع منذ إطلاق السودان مبادرته بشأن عودتها مع مصر وإثيوبيا إلى مائدة المفاوضات حول سد الإثيوبي، عقد أمس الثلاثاء اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين: “أمريكا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي”.

وجاء في البيان، أنه من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيًا أو وصل إلى أي نتيجة ما، حيث إنه ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم.

وعكست المناقشات توجه إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول مختلف القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها في المفاوضات باعتبارها محل نظر من جانبها، وكذلك كافة الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها في واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء في شهر يوليو المقبل.

وأكدت مصر على ثوابت الموقف المصري في هذا الشأن والتي تتضمن ما يلي:

− مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء لحين إنهاء التفاوض والتوصل لاتفاق.

− أن مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها “الولايات المتحدة والبنك الدولي” بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.

− أن يكون دور المراقبين كمسهلين.

− أن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو 2020 للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل.

وبحسب البيان، فقد جرى التوافق على عقد اجتماع آخر بحضور المراقبين اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري.