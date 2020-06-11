ليست على مصر.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على منابع النيل

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري والموارد المائية، عن حالة الأمطار المتوقع سقوطها على منابع حوض النيل على مدار 3 أيام.

الأربعاء

تشهد الهضبة الإثيوبية سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة، وتترواح بين 3 إلى 15 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة، وتتراوح بين 3 إلى 20 مم، ووعلى البحيرات الاستوائية تكون الأمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.

الخميس

تشهد الهضبة الإثيوبية يوم الخميس أمطارا خفيفة إلى غزيرة، وتترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم، وعلى البحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.

الجمعة

وتشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى غزيرة وتترواح بين 3 إلى 25 مم، فيما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات تكون خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 10 مم، وعلى البحيرات الإستوائية أمطار خفيفة إلى غزيرة وتتراوح بين 3 إلى 20 مم.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم تعرض مصر لتساقط الأمطار خلال الفترة القليلة المقبلة.