إثيوبيا تعلق على مفاوضات سد النهضة.. وتدعو مصر والسودان لحوار جاد

أصدرت إثيوبيا بيانًا صحفيًا حول اجتماعات اليوم الثاني من مفاوضات سد النهضة، والتي جرت أمس الأربعاء، مؤكدة أنها أطلعت موقفها من المفاوضات على دولتي المصب “مصر والسودان”.

وأبدت إثيوبيا التزامها بإجراء مفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية وقواعد الملء الأولي والتشغيل للسد، مُبدية ترحيبها باستئناف المحادثات على مستوى وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث.

وشددت إثيوبيا على احترام اتفاق إعلان المبادئ، مؤكدة أنه تم الاتفاق على ألا يتجاوز دور المراقبين “مراقبة المفاوضات” وتبادل النصائح الجيدة عندما تطلبها البلدان الثلاثة بشكل مشترك.

وقالت إثيوبيا في بيان وزارة الخارجية، إن وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث، والتي توصل إليها الاجتماع الذي عُقد يومي 12 و13 فبراير الماضي، يجب أن تكون أساسًا للتفاوض، مشيرة إلى أنها شاركت قواعدها بشأن الملء الأولي والتشغيل السنوي للسد.

وأضافت، أنه كما تم الاتفاق في أول أيام المفاوضات 9 يونيو 2020، فإن المناقشة ستستمر يوميًّا– عبر الإنترنت – باستثناء أيام الثلاثاء والجمعة والأحد حتى إتمام المفاوضات.

وقالت الخارجية الروسية، إنه يجب بناء الثقة اللازمة بين الأطراف المعنية بالملف لإحراز تقدم “أمر حتمي” في الملف.

ودعت إثيوبيا، مصر والسودان إلى الانخراط في مفاوضات حقيقية للتأكد من أن شواغلهم مدرجة في المبادئ التوجيهية وقواعد الملء الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة.

وبدأت اجتماعات الدول الثلاث يوم الثلاثاء الماضي، بعد مرور ثلاثة أسابيع على مبادرة سودانية للعودة إلى مائدة المفاوضات، وذلك على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين، (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا).

وأمس الأربعاء، جددت مصر تأكيدها على التمسك بوثيقة 21 فبراير، والتي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كأساس للتفاوض، فيما لجأت أديس أبابا للمماطلة ووعدت بتقديم “مقترح متكامل” حول الأزمة.

ومن المُقرر أن تبدأ إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة، الذي أنجزت 73% من عمليات بنائه، بداية شهر يوليو المقبل.