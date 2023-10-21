أسعار الذهب تواصل ارتفاعها عالمياً بسبب الحرب علي غزة

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الماضية، خاصة بعد استهداف مستشفى في غزة، مما نشر العديد من المخاوف حول تصاعد الصراع الإقليمي مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الأصفر لكونه ملاذًا آمنًا في مختلف الأزمنة والأزمات المختلفة.

وارتفعت أسعار الذهب على الرغم من بيانات اقتصادية أميركية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى نحو 0.4% إلى 1981 دولار للأونصة، كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 % إلى 1994 دولار.

قصف إسرائيل لمستشفيات في فلسطين

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 500 فلسطيني في مستشفى بمدينة غزة الثلاثاء الماضي، مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط، في مشاهد توجع القلوب على الأطفال والنساء والمرضى.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر، ليسجل نحو 100 دولار منذ بدء الحرب بين إسرائيل وفلسطين، على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والتي تؤدي إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الإنتاج في المصانع الأمريكية ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث من العام بشكل قوي، وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس الفدرالي الأميركي لمعرفة ما سيتم تحديده من أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية إلى نحو 0.5% إلى 22.93 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 898.77 دولارK فيما هبط البلاديوم 0.8% إلى 1134.93 دولار.