الزمالك وكأس مصر.. بطولة لم تتحقق منذ 97 عاماً

الزمالك وكأس مصر.. بطولة لم تتحقق منذ 97 عاماً
الزمالك وكأس مصر.. بطولة لم تتحقق منذ 97 عاماً
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احتفظ نادي الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، الـ 27 في تاريخه الكروي، مساء أمس الأحد، حيث فازت الفوز بـ 3 أهداف نظيفة على نادي بيراميدز على ملعب “برج العرب”.

لكن لقب الكأس السادس خلال آخر 7 مواسم، لنادي الزمالك سوف يدخل التاريخ، ويبقى خالداً في الذاكرة لسبب آخر، يتعلق بإنجاز الكروي الذي لم يتحقق بتاريخ القلعة البيضاء المتوقع بلقب البطولة الأعرق في البطولات المحلية المصرية.

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فمنذ النسخة الأولى لكأس مصر التي انطلقت خلال عام 1922، التي فاز بها نادي الزمالك، لم يتوج الفريق الأول لنادي الزمالك باللقب دون أن تهتز شباكه بأي هدف، وبداية من دور الـ23 لبطولة كأس مصر، حقق نادي الزمالك الفوز بالنتائج الآتية:

  • الفوز بنتيجة 1/ صفر على نادي سمنود.
  • الفوز بنتيجة 2/ صفر على نادي الإنتاج الحربي خلال الدور الـ16.
  • الفوز بهدف نظيف على نادي مصر المقاصة في دور الـ 8.
  • والفوز بهدف نظيف على نادي الاتحاد السكندري في نصف النهائي للبطولة.
  • قبل أن يتغلب على نادي بيراميدز بانتصار عريق بـ 3 أهداف نظيفة خلال المباراة النهائية.

يشار هنا إلى صلابة دفاع نادي الزمالك، التي لم تقتصر على لقب الكأس مصر فقط خلال هذا الموسم، حيث توج نادي الزمالك قبل أسابيع من بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه على حساب نادي نهضة بركان المغربي خلال مباراة النهائي، وذلك بعدما كانت شباكه قد اهتزت مرة واحدة فقط في تسعة مباريات متتالية.

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