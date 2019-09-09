مرتضى منصور يكشف حقيقة رسائل “الألفاظ الخارجة” الموجهة لإدارة الأهلي

مرتضى منصور
Advertisements

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة الرسائل التي إرسالها من هاتفه الشخصي في الآونة الأخيرة إلى أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي تحمل العديد من الألفاظ الخارجة الموجهة إلى شخصه والنادي الأهلي.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية له مساء يوم أمس الأحد في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور”، أنه قد تفاجئ من قيام خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالاتصال به، ثم إخباره عن وصول نص هذه الرسائل المهينة من رقم هاتف المستشار مرتضى منصور.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أنه لا يعرف أي شيء تماماً عن ذلك الموضوع، موضحاً في الوقت ذاته في حواره مع خالد الدرندلي أنه هاتفه الشخصي مخترق من جانب بعض الأشخاص الذين يرغبون في إحداث فتنة بين الأهلي والزمالك، وهم كلاً من هاني العتال ووالده إضافة إلى ممدوح عباس.

وشدد المستشار مرتضى منصور على ضرورة تدخل الدولة في الموضوع وحله في أسرع وقت ممكن، كما وجه كلامه إلى هاني العتال مؤكداً أن استمرار قيامه بهذه الأفعال سوف يؤدي إلى حدوث فتنة بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9/9/2019 .. تصفيات كأس أمم أوروبا ومباريات ودية

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لليفربول عن شهر أغسطس 2019

صلاح يحصد جائزة أفضل أهداف ليفربول عن شهر أغسطس 2019

منذ 8 ساعات

الأهلي يؤكد رسمياً جاهزية الشناوي لمباراة كانو سبورت بدوري الأبطال

منذ 13 ساعة

تشكيل السعودية المتوقع الليلة أمام اليمن بتصفيات كأس العالم

منذ 13 ساعة

عدلي القيعي يُهاجم اتحاد الكرة مجدداً بقوة لعدم تسليم الأهلي درع الدوري

منذ 14 ساعة

شبكة “ABC” الأمريكية تمنح ميسي جائزة الأفضل في العالم 2019

منذ 16 ساعة

بأمر من فايلر .. صلاح محسن في تشكيل الأهلي الأساسي للموسم الحالي

منذ 16 ساعة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10/9/2019 .. تصفيات كأس العالم وأمم أوروبا

منذ 17 ساعة

منهم محمد صلاح.. FIFA 2020 تعلن أفضل 10 لاعبين باللعبة

منذ يوم واحد
الأهلي يحصل على 136 بطولة ليصبح الملك على الأندية المصرية

عدد بطولات الاهلي.. الأهلي يرد على ميرور فزنا بـ 136 و ليس 118 بطولة

منذ يوم واحد

الخميس المقبل.. اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الموسم الجديد للدوري

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق