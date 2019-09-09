مرتضى منصور يكشف حقيقة رسائل “الألفاظ الخارجة” الموجهة لإدارة الأهلي

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة الرسائل التي إرسالها من هاتفه الشخصي في الآونة الأخيرة إلى أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والتي تحمل العديد من الألفاظ الخارجة الموجهة إلى شخصه والنادي الأهلي.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية له مساء يوم أمس الأحد في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور”، أنه قد تفاجئ من قيام خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالاتصال به، ثم إخباره عن وصول نص هذه الرسائل المهينة من رقم هاتف المستشار مرتضى منصور.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أنه لا يعرف أي شيء تماماً عن ذلك الموضوع، موضحاً في الوقت ذاته في حواره مع خالد الدرندلي أنه هاتفه الشخصي مخترق من جانب بعض الأشخاص الذين يرغبون في إحداث فتنة بين الأهلي والزمالك، وهم كلاً من هاني العتال ووالده إضافة إلى ممدوح عباس.

وشدد المستشار مرتضى منصور على ضرورة تدخل الدولة في الموضوع وحله في أسرع وقت ممكن، كما وجه كلامه إلى هاني العتال مؤكداً أن استمرار قيامه بهذه الأفعال سوف يؤدي إلى حدوث فتنة بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك.

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