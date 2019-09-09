بعد فوزه بـ 18 بطولة كبرى.. قصة نجاح أسطورة التنس رافاييل نادال

بعد فوزه بـ 18 بطولة كبرى.. قصة نجاح أسطورة التنس رافاييل نادال
بعد فوزه بـ 18 بطولة كبرى.. قصة نجاح أسطورة التنس رافاييل نادال
Advertisements

فاز أسطورة التنس رافاييل نادال بـ 18 بطولة كبرى في عالم التنس، فمنذ نشأة لاعب التنس المشهور رافاييل نادال بالجزيرة الإسبانية “مايوركا”، ومازال يقطن فيها حتى الوقت الراهن، وقد أكد لاعب التنس الشهير “أن منطقتي مايوركا و ماناكور هما حياته ، حيث يقطن فيها جميع من يحب، من عائلته وأصدقائه”، كما أكد أن الجزيرة الأسبانية نفسها الحياة بها رائعة.

نشأة رافاييل نادال

Advertisements

وقد أوضح لاعب التنس أنه يعشق البحر والهدوء ويعيش الحياة في جزيرة مايوركا الأسبانية، ويستطع أن يحصل على كافة الأشياء التي يحبها خلال إقامته في تلك الجزيرة الأسبانية، لم يكن لاعب التنس رافاييل نادال، هو أول أفراد عائلته بعالم الرياضة العالمية، حيث أن عمه “ميجيل أنخيل” هو نجم في عالم كرة القدم، لعب مع نادي برشلونة لمدة 8 سنوات خلال فترة التسعينات حيث فاز بالدوري الأسباني 5 مرات.

وقد أعلن عم لاعب التنس وهو لاعب كرة القدم ميجيل أنخيل” أنه لا يعتقد أنه القدوة المناسبة التي تطلع لها رافاييل نادال خلال حياته العملية”، وأكد لاعب التنس رافاييل نادال “أنه يجب عمه، لأنه كان في أفضل مستوى له بعالم الرياضة الكروية أثناء فترة لعبه مع نادي برشلونة”.

لعب رافاييل نادال التنس، وشارك في أول بطولة كبرى له بـ “ويمبلدون”،وهو في عمر الـ 17 عاماً، خلال عام 2003، وبعد مرور عامين، فقد حقق لاعب التنس رافاييل نادال أول لقب له ببطولة فرنسا المفتوحة، وهو في عمر 23 عاماً، كان لعب التنس قد فاز بـ 6 بطولة كبرى، ولكنه لم يتوقع أنه سوف يواصل اللاعب خلال فترة الـ 30 من عمره.

لكن اللاعب رافاييل نادال قد تمكن خلال عمر 33 عاماً من الفوز بلقب فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الـ 12 خلال عام 2019، وبعد فوزه بـ 18 بطولة كبرى في عالم التنس، لا يزال يسعى رافاييل نادال إلى الفوز بالمزيد من البطولات الكبرى.

أقرا المزيد الأهلي يواصل تحضيراته اليوم قبل مواجهة كانو سبورت بدوري الأبطال

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لليفربول عن شهر أغسطس 2019

صلاح يحصد جائزة أفضل أهداف ليفربول عن شهر أغسطس 2019

منذ 8 ساعات

الأهلي يؤكد رسمياً جاهزية الشناوي لمباراة كانو سبورت بدوري الأبطال

منذ 13 ساعة

تشكيل السعودية المتوقع الليلة أمام اليمن بتصفيات كأس العالم

منذ 13 ساعة

عدلي القيعي يُهاجم اتحاد الكرة مجدداً بقوة لعدم تسليم الأهلي درع الدوري

منذ 14 ساعة

شبكة “ABC” الأمريكية تمنح ميسي جائزة الأفضل في العالم 2019

منذ 16 ساعة

بأمر من فايلر .. صلاح محسن في تشكيل الأهلي الأساسي للموسم الحالي

منذ 16 ساعة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10/9/2019 .. تصفيات كأس العالم وأمم أوروبا

منذ 17 ساعة

منهم محمد صلاح.. FIFA 2020 تعلن أفضل 10 لاعبين باللعبة

منذ يوم واحد
الأهلي يحصل على 136 بطولة ليصبح الملك على الأندية المصرية

عدد بطولات الاهلي.. الأهلي يرد على ميرور فزنا بـ 136 و ليس 118 بطولة

منذ يوم واحد

الخميس المقبل.. اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الموسم الجديد للدوري

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق