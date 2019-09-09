موعد مباراة السوبر المصري .. الأهلي والزمالك الجمعة 20/9/2019

الأهلي والزمالك
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بات عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق القطبين الأهلي والزمالك على علم بموعد مباراة السوبر المصري، بعدما استقر الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت برئاسة عمرو الجنايني على موعد إقامة المباراة.

وأكد اتحاد الكرة المؤقت في الساعات الماضية أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك سوف تُقام في يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019 بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، أي قبل انطلاقة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

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وتعود مباراة السوبر المصري هذه إلى الموسم قبل الماضي وليس الماضي، أي أنها سوف تجمع بين الأهلي بطل الدوري العام موسم 2017 / 2018 وبين الزمالك بطل كأس مصر موسم 2017 / 2018، أما مباراة السوبر المصري لختام الموسم الماضي 2018 / 2019 سوف يتم تحديد موعدها في وقت لاحق، على أن تُقام بنسبة كبيرة في مطلع العام القادم 2020.

على صعيد متصل، أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سوف يجتمع خلال الساعات القادمة مع الشركة الراعية من أجل تحديد مكان إقامة مباراة السوبر المصري القادمة سواء داخل مصر أو خارجها، على أن يبقى الاحتمال الأكبر هو تنظيم المباراة داخل مصر وتحديداً على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية بسبب ضيق الوقت.

ومن المقرر أن يقوم اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الجهات الأمنية لتحديد موقف الحضور الجماهيري في مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، حيث تأتي المباراة في انطلاقة موسم جديد أي أن حضور جماهير القطبين فيها سوف يكون دافعاً لمواصلة حضور الجماهير طيلة الموسم بأكمله، مع وضع في الاعتبار لائحة العقوبات للخارجين عن النص.

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