ميتشو يعلن عن فخره الشديد بتدريب الأسطورة “شيكابالا”

صرح المدير الفني لنادي الزمالك الصربي “ميتشو”، عن فخره الشديد وسعادته بتدريب نجم القلعة البيضاء اللاعب محمود عبدالرازق الشهير بـ “شيكابالا”،و أشار ميتشو إلى أن اللاعب شيكابالا قد قدم أفضل ما لديه من أجل الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي بيراميدز بنتيجة “3/ 0”.

وقد كتب المديري الفني لنادي الزمالك “ميتشو”، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،”شرف كبير لي تدريب أسطورة حية لكرة القدم المصرية، والزمالك مثل قائدنا شيكابالا، فهو رجل جاد من أسوان، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعدني في التدريب داخل الملعب للحفاظ على النادي ومن أجل الجماهير، وقدم أفضل ما لديه للفريق للفوز ببطولة كأس مصر”.

It is honour and privilege to coach a walking legend of Zamalek and Egyptian football our captain SHIKABALA serious guy from Aswan otherwise extended hand of coaching on the field of play keeping club and supporters at heart giving his best for the team to win Egyptian cup…. pic.twitter.com/0JFXCgNmu6

