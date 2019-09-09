ميتشو يعلن عن فخره الشديد بتدريب الأسطورة “شيكابالا”

ميتشو يعلن عن فخره الكبير بتدريب الأسطورة "شيكابالا"
ميتشو يعلن عن فخره الشديد بتدريب الأسطورة "شيكابالا"
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صرح المدير الفني لنادي الزمالك الصربي “ميتشو”، عن فخره الشديد وسعادته بتدريب نجم القلعة البيضاء اللاعب محمود عبدالرازق الشهير بـ “شيكابالا”،و أشار ميتشو إلى أن اللاعب شيكابالا قد قدم أفضل ما لديه من أجل الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي بيراميدز بنتيجة “3/ 0”.

وقد كتب المديري الفني لنادي الزمالك “ميتشو”، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،”شرف كبير لي تدريب أسطورة حية لكرة القدم المصرية، والزمالك مثل قائدنا شيكابالا، فهو رجل جاد من أسوان، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعدني في التدريب داخل الملعب للحفاظ على النادي ومن أجل الجماهير، وقدم أفضل ما لديه للفريق للفوز ببطولة كأس مصر”.

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وقد نجح الاعب محمود عبدالرازق الشهير بـ “شيكابالا”، في قيادة نادي الزمالك للتتويج ببطولة كأس مصر، على حساب نادي بيراميدز خلال مباراة انتهت بنتيجة “3/ 0″، التي أقيمت مساء الأحد، في إستاد الجيش ببرج العرب.

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