شوبير: الشناوي لن يرحل عن الأهلي وبات جاهزاً لمباراة كانو سبورت

أحمد شوبير
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حرص الكابتن “أحمد شوبير” الإعلامي المعروف ونجم النادي الأهلي سابقاً على توضيح موقف النجم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بخصوص الأنباء التي تم تداولها مؤخراً في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول اقتراب رحيله تجاه نادي النصر السعودي.

وأكد الكابتن أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين في برنامج “ساعة مع شوبير”، أن كل الأخبار التي تحدثت عن اقتراب “الشناوي” من الرحيل عن جدران القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار الكابتن أحمد شوبير إلى أن محمد الشناوي لم تصل له أي عروض رسمية على الإطلاق في الأيام الماضية من جانب أي نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

وعن مدى جاهزية “الشناوي” للمباراة القادمة بين الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا، شدد الكابتن أحمد شوبير على أن اللاعب سيكون حاضراً بشكل طبيعي مع الفريق خلال هذه المباراة، بالرغم من الإصابة التي تعرض لها في المران الجماعي للمارد الأحمر يوم أمس الأحد.

وفي ختام حديثه، أوضح “شوبير” أن محمد الشناوي تعرض إلى الإصابة في 3 مناسبات يوم أمس الأحد على مستوى الكتف، مما جعل الجهاز الفني يُفضل إراحة اللاعب من التدريبات دون الحاجة إلى إجراء أي فحوصات طبية عليه، على أن يعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية إما اليوم الإثنين أو غداً الثلاثاء كحد أقصى قبل يوم واحد من موعد سفر بعثة الفريق الأهلاوي إلى دولة غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن تتوجه البعثة الحمراء إلى غينيا الاستوائية في يوم الأربعاء المقبل، على أن تُقام مباراة الأهلي وكانو سبورت في مساء يوم السبت الذي يليه مباشرة.

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